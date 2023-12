Mazzata tremenda in casa Juve, che botta per gennaio

Mazzata tremenda in casa Juve. Non arrivano buone notizie dalla Continassa in vista della finestra di mercato di gennaio.

Una Juventus così in alto in classifica fa bene a tutti. Ai tifosi bianconeri ritrova la sua storica presenza in altissimo e ai media che possono raccontare i mille risvolti di una formazione che l’estate scorsa veniva data a stento in zona Champions.

Il Napoli campione d’Italia, il Milan e l’Inter dominatrici assolute del mercato estivo erano costantemente, e nettamente, poste dinanzi alla formazione di Allegri la quale, per giunta non aveva apportato modifiche sostanziali al suo organico. Anzi non poteva nemmeno più contare su un giocatore di qualità ed esperienza come Angel Di Maria sostituito, solo quantitativamente, dall’unico vero acquisto della Juventus, Timothy Weah.

Quasi non bastasse tutto questo, in una società che ha cambiato l’intera dirigenza, l’unico punto di contatto con il passato è Massimiliano Allegri, osteggiato da larga parte della tifoseria bianconera. Sei mesi dopo il rospo Juventus si è trasformato in un bellissimo principe. Non dal punto di vista estetico, poiché lo spettacolo prodotto è non più che modesto, ma da quello pratico, dei punti conquistati sul campo.

Quale il futuro immediato della Juventus lo ha rivelato un’altra recente scoperta del club bianconero: Giovanni Manna, direttore sportivo del club bianconero.

“Dirigente dell’anno 2023”, il direttore sportivo della Juventus, Giovanni Manna, ha ricevuto il premio dall’USSI Piemonte. A margine della premiazione anche qualche dichiarazione illuminante sul prossimo mercato della Juventus.

Dopo aver giustamente sottolineato quanto la dirigenza bianconera sia soddisfatta del lavoro di Allegri e di come il tecnico livornese stia valorizzando al massimo una rosa che lo stesso ds ha definito come pensata con due elementi in più, ha gettato lo sguardo sul prossimo mercato di gennaio e su quello che potrebbe attendere la Juventus, gelando i tifosi su un punto fondamentale della strategia bianconera per gennaio.

“Siamo sempre pronti a valutare opportunità sul mercato e senza fare voli pindarici saremo pronti. Non siamo alla ricerca spasmodica di un calciatore. Se ci saranno opportunità cercheremo di coglierle, ma non è necessario“, queste alcune delle sue dichiarazioni riportate da Sportmediaset.

Niente colpi “a sensazione”, quindi, ma solo possibili affari. La Juventus è pronta a cogliere le opportunità che il mercato può offrire. In questo momento, però, la priorità per la società bianconera è tenere i conti il più possibile sotto controllo. Operazioni per profili quali Khéphren Thuram sono assolutamente impensabili per gennaio.

A giugno, con la certezza di poter contare anche sui ricchi introiti provenienti dalla Champions League, si potrà, eventualmente, iniziare a sognare. Ma a giugno.