Saluti al Milan per colpa di Pioli: “Non me lo meritavo”

Sono giorni caldi quelli in casa Milan, col club che è riuscito a “salvare” quantomeno un girone che Pioli non è riuscito a trovare con qualificazione agli ottavi di Champions League.

A prendere voce è un giocatore che non ha visto scoppiata la scintilla con il tecnico che è rimasto alla fine, senza esonero, alla guida del club dei rossoneri.

Stefano Pioli che non ha valorizzato alcuni dei suoi giocatori negli ultimi anni, dopo lo Scudetto che aveva vinto da assoluto protagonista tra gli allenatori in Serie A. Diversi i giocatori che non hanno trovato brillantezza nel dopo-Scudetto e, uno tra questi, si è sfogato sul rapporto con Pioli e il Milan ai microfoni di Sky Sport.

Saluti al Milan per colpa di Pioli: la rivelazione del calciatore

Al centro dei rumors, nelle settimane scorse, erano emersi alcuni intorno alla posizione di Stefano Pioli, con Calabria che aveva manifestato pubblicamente il proprio malumore per quanto accaduto nel girone di Champions League.

C’è un calciatore che, salutato il Milan, ha deciso di dire la sua verità, raccontandola ai microfoni di Sky Sport.

È stato in occasione della sfida di Champions League con la sua squadra che ha parlato del suo passato recente, l’ex Milan, Sergino Dest, che ha parlato del suo periodo in rossonero e del rapporto con Stefano Pioli.

Milan, amarezza Dest: “Niente contro Pioli, ma…”

Profonda amarezza per quanto non è riuscito a fare al Milan, dove non ha mai inciso, Sergino Dest. L’ex Barcellona e attualmente calciatore in prestito al PSV Eindhoven, è ritornato sull’esperienza vissuta in rossonero e il suo rapporto non splendido con Stefano Pioli. Ecco, all’emittente satellitare, cos’ha detto il calciatore statunitense: “Finalmente qui in Olanda ho spazio, sono di nuovo in campo. Al Milan sono stati momenti difficili per me e sono contento di avere quest’occasione al PSV dove posso giocare. Non è la Serie A, non è la Liga, ma è un bel campionato l’Eredivisie. Ho fatto due passi indietro, ma per farne due avanti. Milan? Non sono arrabbiato e anticipo che non ho niente contro Stefano Pioli, però posso dire che quando ho giocato non è che abbia fatto poi così male, quindi non ho compreso molte scelte. Ho delle colpe anch’io, che mi assumo, ma così come dovrebbe fare lui”.

Cos’è successo tra Pioli e Dest? Il calciatore ex Milan risponde così

“Non guardo più il Milan, vi devo dire la verità, non mi interessa. Il Milan è il passato, sono concentrato sul PSV. Cos’è successo con Pioli? Niente che vi posso dire, sono cose che restano negli spogliatoi”.