Pioli esonerato subito: il nuovo allenatore firma fino al 30 giugno

Sembra essere giunta al capolinea l’avventura di Pioli al Milan con il nuovo allenatore pronto a firmare fino al trenta giugno

I numeri, nelle ultime dieci partite, sono decisamente negativi: il Milan, tra campionato e Champions League, ha ottenuto cinque sconfitte, due pareggi e solamente tre vittorie. Rendimento decisamente in controtendenza rispetto a quanto fatto vedere nelle prime gare stagionali quando la squadra riusciva ad imporsi sull’avversario con estrema facilità.

La sconfitta contro l’Atalanta, nell’ultimo match di campionato, ha compromesso quasi definitivamente la corsa scudetto del Milan: la stagione è ancora lunga ma nove e sette punti di distanza, rispettivamente da Inter e Juventus, sono una montagna attualmente difficile da scalare sia per il momento di Giroud e compagni sia per la velocità di passo tenuta da nerazzurri e bianconeri.

Una situazione complessa, quella del Milan, con Pioli finito ancora una volta nel mirino delle critiche. Non è una stagione facile per l’allenatore dei rossoneri che sta faticando a far uscire la squadra dal momento negativo e i suoi cambi, molto spesso, lasciano più di qualche dubbio come ad esempio quello di Musah a Lecce con il centrocampista messo a fare il terzino destro nonostante la presenza di Florenzi in panchina.

Pioli, esonero e panchina a Nicola: il punto

In molti, sui social, chiedono l’esonero di Pioli per cambiare il passo di una squadra che aveva iniziato la stagione con ben altre aspettative. Occhio ad una possibile svolta clamorosa per quanto riguarda il futuro del tecnico rossonero.

L’insider di mercato Max Albino, sul noto social “X”, ha sottolineato come alla dirigenza rossonera sia stato proposto il profilo di Davide Nicola come traghettatore fino al termine della stagione quando la società andrebbe alla ricerca di un nuovo tecnico con cui iniziare un progetto a lungo termine.

Davide Nicola, nel corso della sua carriera, è stato in grado di compiere veri e propri miracoli: impossibile dimenticare quelli sulla panchina del Crotone e, molto più recente, quello alla guida della Salernitana trascinata ad una salvezza incredibile. Al tecnico manca l’occasione in una big e il Milan sembra essere la squadra ideale.

Bisogna però sottolineare una cosa molto importante: la voce di un possibile esonero di Pioli al momento non trova conferme. La sensazione è che il Milan vada avanti con il tecnico dello scudetto fino al termine della stagione con la convinzione di poter uscire da questa situazione e tornare ad essere grande protagonista.