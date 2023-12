Salernitana choc, Iervolino contro i giocatori: “Sarà la vostra tomba”

Il presidente Danilo Iervolino attacca i propri giocatori della Salernitana in conferenza stampa con parole choc e durissime per quanto accaduto in questi primi mesi.

Conferenza stampa Iervolino Salernitana

Attacco diretto ai giocatori della Salernitana del presidente Danilo Iervolino che ha attaccato duramente in conferenza stampa i propri tesserati:

“Stiamo vivendo un momento di grande disagio a vedere la Salernitana ultima in classifica. Non è stata costruita per essere lì questa squadra. Ho investito tanto e mantenuto sempre i gli impegni presi, così essere sempre presente. Ho sempre avuto a cuore le sorti della Salernitana e dei calciatori, essendo a telefono almeno 3 volte al giorno con i dirigenti per capire come stanno i giocatori, le famiglie e i figli.

L’anno scorso abbiamo fatto un campionato importante e siamo al terzo anno consecutivo in Serie A. Non ci meritiamo questa situazione, ma non è una squadra costruita male. La colpa è sicuramente mia. Le scelte dei manager, dei calciatori e degli investimenti è mia. Abbiamo comprato giocatori da squadre importanti e abbiamo tanti Nazionali. Abbiamo giocatori esperti e giovani promettenti, provando a migliorarla in ogni punto. Abbiamo lasciato andare due giocatori e preso altri sostituti forti. I giocatori quindi dello scorso anno hanno deluso.

Le cause quindi dove stanno? Non c’è la giusta armonia, si sono create fazioni, ci sono giocatori che non vogliono restare a Salerno e nella Salernitana. Sono i giocatori che hanno disatteso tutti gli impegni a momento. Sono i giocatori che devono prendersi le responsabilità. Devono giocare a Salerno per la gioia di farlo, questa sarà la loro tomba sportivamente parlando e devono avere parua. Perché io avrò un pugno durissimo per molti di loro. Decideremo poi di prendere giocatori che vogliono a tutti i costi giocare con gioia per la Salernitana.

Ho reputato minaccioso l’atteggiamento dei tifosi con striscioni e il confronto chiesto dopo Bologna. Ho sempre rispettato questa tifoseria, forse più di tutti. Ho sempre mantenuto gli impegni con rispetto e dato tutto per questa piazza. Volevano provocarmi e hanno sbagliato di gran lunga”.