Scontri tra tifosi italiani: bombe al pullman, è successo prima del match

Ancora scontri in Italia, quando all’estero hanno preso invece la decisione di fermare i campionati per quanto è accaduto tra i tifosi.

Brutte le immagini che sono arrivate prima del match tra le squadre italiane, all’esterno dello stadio, col pullman che è stato preso di mira con bombe carta. In una situazione dove si era visto in Ligue 1 nel periodo più recente, infortunato al volto l’ex campione del Mondo 2006 Fabio Grosso, ancora problemi di questo tipo, con il pullman dei tifosi che ha subìto forti danneggiamenti per quanto accaduto.

Sono volate bombe, tafferugli tra tifosi che sono arrivati prima e dopo la sfida tra le squadre italiane, con immagini dalle quali si sono presto dissociate le società coinvolte, attaccando aspramente gli stessi tifosi.

Scontri tra tifosi: volano bombe sul pullman della squadra

Bombe carta, fumogeni e scontri prima e dopo la sfida tra i tifosi italiani per quanto accaduto questa sera.

La società coinvolta negli scontri stessi dei propri tifosi si è dissociata per quanto accaduto, col pullman che non è riuscito ad arrivare in orario allo stadio per il problema emerso tra le due frange di tifo.

La società abbruzzese pubblicato una nota ufficiale, parlando dei fatti che hanno riguardato la sfida di Coppa Italia di Serie C, che si è giocata tra Catania e Pescara. I tifosi del Pescara non sono riusciti ad arrivare allo stadio in tempo, dovendo perdere gran parte del match per gli scontri tra i tifosi.

Catania-Pescara, scontri tra tifosi: cos’è successo in Serie C

Per la sfida valevole in Coppa Italia di Serie C, è finita in rissa all’esterno del Massimino. Stando alle ricostruzioni, riportate dai colleghi di Tuttomercatoweb, un gruppo di tifosi di fede siciliana avrebbero preso di mira i tifosi del Pescara che stavano raggiungendo l’impianto in pullman, con bombe carta e fumogeni. Lo stesso bus è arrivato poi in ritardo, saltando gran parte della sfida che si è giocata a Catania.

Ultime da Catania: il Pescara si dissocia sugli scontri, il comunicato ufficiale

Ha preso voce, con una durissima nota, il Pescara Calcio. Attraverso una nota ufficiale, apparsa sul sito del club, il comunicato su quanto accaduto tra i tifosi prima di Catania-Pescara: “Il Pescara ci tiene, ancora una volta, a condannare con fermezza gli scontri che ci sono stati a Catania, sia prima che dopo il match di Coppa Italia di Serie C. Opportuno è ribadire, di nuovo, che la violenza non ha alcuna giustificazione e che va sempre stigmatizzata, senza “se” e senza “ma”.”