Sorteggi Ottavi Champions 2024: le avversarie delle italiane

Tutto pronto per quelli che saranno gli Ottavi di Champions League, con le squadre italiane qualificate che sono Inter, Napoli e Lazio e andranno al turno successivo.

Ci sono novità importanti per quanto accaduto in questa stagione di Champions League dove sono venuti fuori dei risultati davvero sorprendenti come capitato in altre edizioni anche.

Diverse squadre hanno mostrato il loro valore e altre hanno fallimento in maniera clamorosa e inaspettata, portando gravi perdite economiche alla società per cui giocano.

Sorteggi Ottavi Champions League 2024

Quando ci saranno i sorteggi degli Ottavi di Champions League? Bisognerà aspettare ancora un po’, perché è il 18 dicembre la data fissata per scoprire gli accoppiamenti del prossimo turno della competizione Uefa. Infatti, lunedì 18 dicembre alle ore 12:00 inizierà a Nyon la consueta cerimonia che andrà a svelare quelli che saranno gli accoppiamenti dei club che possono andarsi a giocare occasioni importanti.

Si sfideranno le prime di ogni girone che andranno in prima fascia contro quelle della seconda fascia. Adesso c’è attesa per capire chi affronterà chi. Perché ci sono delle novità che riguardano, appunto, questo sorteggio degli Ottavi di Finale. Importanti notizie che riguardano gli accoppiamenti che ci saranno con alcune italiane che avranno delle sfide veramente complicate.

Ottavi Champions League 2024: gli accoppiamenti

Quali sono le squadre qualificate agli Ottavi Champions per quello che sarà il prossimo turno di questa edizione 2023/24? Queste tutte le squadre che si sono qualificate come prime in classifica:

Bayern Monaco

Arsenal

Real Madrid

Real Sociedad

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Manchester City

Barcellona

Al secondo posto poi ci sono altre 8 squadre tra cui le 3 italiane:

PSV Eindhoven

Lipsia

Napoli

Inter

Copenaghen

Porto

Lazio

PSG

Partite difficili sicuramente per le 3 squadre italiane che andranno a giocare contro squadre candidate alla vittoria finale della competizione. Ma quando si giocheranno queste partite? Bisognerà aspettare febbraio. Perché la prossima data per gli Ottavi di Finale di Champions League 2024 saranno divise in più giorni: 13-14 febbraio e 20-21 febbraio per le partite d’andata, mentre i ritorni si vedranno disputare 5-6 marzo e 12-13 marzo.

Dove vedere i Sorteggi di Champions League

Sorteggi Ottavi Champions League 2024 con le squadre italiane interessate. Ma dove vedere in tv e streaming i sorteggi Ottavi Champions? Sarà tutto trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in chiaro sul Canale 20 di Mediaset. Inoltre, per quanto riguarda i sorteggi Champions, saranno possibile vederli anche in streaming grazie alla sottoscrizione di abbonamenti su Now, Amazon Prime Video, Mediaset Infinity e poii sul sito ufficiale della Uefa gratis.