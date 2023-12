Allegri ha cambiato idea: vuole lui a gennaio

Il tecnico della Juventus ha scelto il rinforzo giusto per il mercato di gennaio: può essere una vera svolta per il centrocampo dei bianconeri

Finalmente dovremmo essere arrivati alla conclusione della telenovela relativa al prossimo centrocampista della Juventus. Dopo alcuni sondaggi di Giuntoli ora sembra proprio che si possa arrivare a dama. Allegri avrà il suo tanto agognato mediano di qualità. Un colpo che può cambiare anche gli equilibri per la corsa allo scudetto.

La Juventus sta pianificando le mosse per il mercato di gennaio. Dopo la fine della finestra estiva era chiaro come Giuntoli avesse posticipato almeno un paio di colpi all’inverno. Meglio aspettare tempi maggiormente propizi che inserire profili non all’altezza. Il centrocampo era in sofferenza numerica già con tutti a disposizione, figuriamoci dopo infortuni e squalifiche prolungate. Rabiot e Locatelli, salvo infortuni di quest’ultimo, non possono mai uscire dal campo e lo stesso McKennie si è ritagliato un ruolo di primo piano, tra esterno e incursore centrale.

Qualcosa inevitabilmente manca per essere al livello dell’Inter e competere per lo scudetto fino alla fine. I nomi che circolano a Torino sono sempre gli stessi e riguardano tutti profili internazionali. Si passa da Khéphren Thuram del Nizza (figlio di Lillian e fratello di Marcus) a Thomas Partey dell’Arsenal, fino ad arrivare a Hojbjerg del Tottenham. Secondo quanto riferito dal portale spagnolo fichajes.net, il norvegese è in cima alla lista di Cristiano Giuntoli e di Allegri.

Juventus, Allegri ha scelto Hojbjerg: si tratta con il Tottenham

Il Tottenham di Ange Postecoglou è al quinto posto in Premier League e sta offrendo un bellissimo calcio. Nonostante un brutto calo nelle ultime settimane, la qualità espressa è sempre stata ottimale e con il Newcastle è tornata ad essere la squadra super aggressiva di inizio stagione.

Hojbjerg ha messo insieme in questa stagione 649′, in virtù di 16 presenze, quasi mai però da titolare. Per l’ex allenatore del Celtic Glasgow non è tra gli imprescindibili e proprio per questo di fronte ad una buona offerta potrebbe lasciarlo partire a gennaio. Oltre alla Juventus alla sua porta aveva bussato anche l’Atletico Madrid di Simeone, pronto a mettere sul piatto i quasi 30 milioni richiesti dagli Spurs.

La stampa spagnola parla però di una Juve che avrebbe compiuto il sorpasso e che sarebbe pronta all’affondo decisivo. Il classe ’95 sarebbe perfetto come baluardo davanti alla difesa, con Locatelli e Rabiot ai lati, per donare sia qualità che quantità al reparto. Un netto salto di qualità per assaltare il primato dell’Inter.

