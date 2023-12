Calciomercato: prendono Dia, si chiude con lo scambio

Dia è ormai prossimo a salutare la Salernitana. E una big è pronto in questo calciomercato a chiudere la trattativa con uno scambio. I dettagli.

Boulaye Dia è ormai prossimo a lasciare la Salernitana ed iniziare una nuova avventura. L’attaccante, come ben sappiamo, non rientra più nei piani dei campani e a questo punto è questione di settimane il suo addio.

Secondo quanto riferito da Salernonotizie, una big è pronta a mettere sul piatto una cifra economica più il cartellino di un calciatore per aggiudicarsi Dia in questo calciomercato e anticipare la concorrenza. Si tratta di un qualcosa che entrerà nel vivo nelle prossime ore.

Mercato: colpo Dia, ecco con chi firma

Dopo essere rimasto, anche magari contro la propria volontà, in estate, per Dia le prossime settimane saranno importanti in ottica suo futuro. Iervolino ha anticipato la decisione di lasciar partire il calciatore e possiamo dire che si è aperta una vera e propria asta per arrivare alla fumata bianca. Difficile in questo momento ipotizzare chi potrebbe spuntarla visto che sono diverse le squadre interessate e l’ultima parola potrebbe spettare direttamente al calciatore e non al club.

Ma, stando alle ultime indiscrezioni, la squadra più vicina a Dia in questo calciomercato sarebbe l’Arsenal, pronta a mettere sul piatto anche il cartellino di Patino. Uno scambio destinato a convincere i campani e molto probabilmente anche lo stesso calciatore. La Salernitana, quindi, si priverebbe di un suo attaccante, ma porterebbe in granata uno dei talenti più puri che ci sono in Europa e seguito da molte big.

Insomma, una possibilità importante e destinata a prendere piede nelle prossime settimane. Di certo stiamo parlando di un qualcosa che nel giro di davvero poco tempo potrebbe entrare nel vivo e anche arrivare alla fumata bianca visto che si tratta di una possibilità importante per lo stesso calciatore.

Ultime Dia: l’Arsenal pronta ad acquistare l’attaccante

