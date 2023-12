Inter, cambia tutto in vista di gennaio: Zhang nei guai

L’Inter vuole la seconda stella ed almeno la finale di Champions League, proprio come l’anno scorso, ma la situazione societaria che il club nerazzurro sta attraversando potrebbe essere il principale ostacolo della formazione di Simone Inzaghi al raggiungimento dei proprio obiettivi.

Nonostante si continui imperterriti a parlare di una possibile cessione dell’Inter, Marotta, Ausilio e lo stesso Zhang sarebbero concentrati sulla programmazione e gestione del prossimo calciomercato invernale, sessione nella quale l’obiettivo principale è quello di andare a completare la formazione di Simone Inzaghi in quei reparti dove è più garante.

Anche in questo caso, però, ci potrebbero essere dei problemi, visto che i piani della dirigenza nerazzurra potrebbero subire qualche modifica, con Zhang che di conseguenza si ritroverebbe senza una via d’uscita e spalle al muro.

Calciomercato Inter, cambia tutto: l’annuncio spiazza i tifosi

Anche se il futuro societario dovrebbe e potrebbe essere uno dei main topic attorno al mondo Inter, ciò che più interessa i tifosi in questo momento è come la società si muoverà nel prossimo calciomercato per andare a migliorare la rosa di Simone Inzaghi in vista di una seconda parte di stagione importante, dove l’obiettivo è in pratica quello di vincere tutto, consolidando la forza fisica e mentale mostrata in questi primi mesi.

Marotta ed Ausilio sono anche intenzionati ad accontentare le richieste sia del mister che dei propri tifosi, ma c’è una situazione dietro sicuramente non facile che costringe i due dirigenti meneghini ad adattarsi a quelle che sono le reali possibilità della proprietà, che al momento sono pari a zero.

Nel taglio alto dell’odierna edizione di Tuttosport, infatti, si può leggere come il rosso societario porterà quasi sicuramente l’Inter a non fare nulla nel prossimo calciomercato invernale. Questo potrebbe e non poco far storcere il naso un pò a tutti, con Zhang che però avrebbe le mani legate anche per il processo con i creditori che da qualche settimana è stato avviato in patria.

Rosso Inter, niente mercato a gennaio: Zhang nei guai

Molto probabilmente a gennaio in quel di Viale Liberazione si lavorare più per il futuro dell’Inter che per l’immediato presente, visto che Zhang sarebbe letteralmente spalle al muro a causa del pesante rosso accumulato nel corso di questi anni, che difatti non gli permetterà di rinforzare la squadra nel prossimo calciomercato invernale.

Prima di pensare all’Inter, dunque, Zhang ha da che pensare ai guai di Suning, ritrovatasi in una situazione di stallo e confusione titolare per gli alti tassi d’interesse (25%) di Oaktree. C’è da sanare il debito entro maggio col fondo americano sennò il rischio di cedere, contro volontà, il club meneghino è alto, ma l’impressione è che alla fine si viaggi comunque sempre in questa direzione.

Zero euro a gennaio: rischia di saltare un’affare per l’Inter

A fronte del momento economico che l’Inter sta attraversando, c’è il serio rischio che l’affare Tiago Djalò possa saltare. Sì, perché se il Biscione non dovesse affondare il colpo decisivo sul portoghese nei prossimi mesi, le concorrenti, fra i quali la Juventus, potrebbero sfruttare il momento di indecisione dei nerazzurri per soffiargli un colpo che sembra essere cosa praticamente fatta già dalla scorsa estate. Staremo a vedere.