Calciomercato, stanno prendendo Bellingham: firma subito

Ancora una volta in questa stagione il cognome Bellingham si è preso la scena, non tanto per le gesta di Jude in campo, ma per quello che potrebbe accadere nel prossimo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, a fronte dell’ottimo inizio di stagione del centrocampista inglese, una big mondiale si sarebbe mossa per comprare Bellingham già a gennaio, indicandolo addirittura come una priorità assoluta, considerato che sarebbe poi un investimento più che sicuro in vista del futuro.

Non resta altro che capire come e in che tempistiche si potrà evolvere questo affare, ma i media spagnoli sono sicuri del fatto che Bellingham nel prossimo calciomercato cambierà squadra.

Calciomercato, prendono subito Bellingham: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Bellingham nel prossimo calciomercato, che dopo questo incredibile inizio di stagione sarebbe finito inevitabilmente sulla bocca di tutti. Per una volta, però, non stiamo parlando del ben più noto Jude, ma bensì del fratello più piccolo Jobe, che nonostante sia un classe 2005, sta letteralmente trascinando a suon di gol il Sunderland verso un’insperato posto in zona play-off in Championship.

21 presenze totali, quattro gol ed un assist fino a questo momento per Bellingham Jr, che aiutato anche dall’aura del fratello avrebbe attirato su di sé l’attenzione di diversi club, pronti a fare di tutto pur di strapparlo ai Black Cats già da gennaio. Dal canto suo, però, il Sunderland non ha alcuna necessità di vendere, anche se nelle ultime ore il nome di Jobe Bellingham sarebbe stato accostato ad una delle squadre più importanti al mondo, il che stravolgerebbe completamente le carte in tavola.

Stando infatti a quanto riportato da Sport, Jobe Bellingham potrebbe essere il colpo a sorpresa proprio del Real Madrid nel prossimo calciomercato invernale. Si vocifera che Jude in più occasioni abbia parlato bene del fratellino, che seguito da alcuni scout dei Blancos avrebbe ottenuto una valutazione positiva. Ora non resta da capire se questo interesse effettivamente si concretizzerà, ma l’impressione è che si vada proprio in questa direzione.

Il Real Madrid punta Bellingham Jr: il Sunderland fissa il prezzo

L’interesse del Real Madrid per Jobe Bellingham non può che lusingare il Sunderland, che comunque non ha alcuna intenzione di svendere il talento inglese, arrivato in estate per soli 1,75 milioni di euro. Nel corso di questi primi mesi di stagione il suo valore di mercato è inevitabilmente fluttuato, e non è un caso che i Black Cats potrebbero ottenere una plusvalenza del 100% in caso di cessione di Bellingham.

Stando a dati Transfermarkt, infatti, il Sunderland potrebbe arrivare a chiedere fino a 6 milioni di euro per il classe 2005, ma l’impressione è che il club di Championship possa sfruttare la situazione toccando anche la doppia cifra. Staremo a vedere.

I fratelli Bellingham al cospetto del Real, ma solo Jude in squadra

Qualora dovesse arrivare anche Jobe, entrambi i fratelli Bellingham avrebbero l’onore di giocare per il Real Madrid, anche se solo Jude eventualmente rimarrebbe in squadra, almeno per il momento. Sì, perché qualora i Blancos dovessero accordarsi col Sunderland, quasi sicuramente lascerebbero in prestito Jobe in Inghilterra fino a fine stagione, che sia questa o la prossima, così da permettere al ragazzo di continuare liberamente nel suo processo di crescita. Ovviamente al momento si tratta di mere indiscrezioni, ma in futuro mai dire mai.