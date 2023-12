Colpo a zero in Premier: Giuntoli anticipa Marotta

La Juventus ha messo gli occhi su un giocatore militante in Premier League: Giuntoli prepara il blitz per bruciare Marotta.

La Juventus è pronta a muoversi, in vista delle prossime sessioni di mercato. A gennaio si cercherà di regalare a Massimiliano Allegri un mediano esperto abituato a disputare gare ad alta intensità e capace di irrobustire ulteriormente il centrocampo bianconero.

In estate, invece, il club andrà a caccia di rinforzi da destinare al reparto offensivo. In entrambi i casi, però, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarà chiamato a sfruttare al meglio il ridotto budget a disposizione.

La situazione economico-finanziaria della società, nonostante i recenti tagli, continua infatti ad essere critica. Ecco perché nel mirino del manager sono finiti soprattutto giocatori infelici nelle loro attuali squadre che potrebbero sbarcare a Torino in prestito o a parametro zero. È il caso, ad esempio, di Kalvin Phillips intenzionato a lasciare subito il Manchester City a causa del poco spazio ricevuto finora (appena 126 minuti in Premier League). La Vecchia Signora, in tal senso, rappresenta una meta gradita dal 27enne ma Giuntoli, nell’occasione, dovrà guardarsi dalla folta concorrenza formata dal Newcastle, dal Tottenham e dal West Ham.

In salita, poi, la strada che conduce a Thomas Partey la cui ultima presenza in campo con indosso la maglia dell’Arsenal risale allo scorso 8 ottobre. Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta non lo ritiene più imprescindibile e non si opporrà ad una partenza del ghanese classe 1993. La Juve, di conseguenza, si è iscritta alla corsa ma l’inserimento dell’Atletico Madrid rischia di complicare i piani della dirigenza che, a stretto giro di posta, si farà avanti anche per un altro giocatore militante in Inghilterra: parliamo di Anthony Martial, fuori dai piani del Manchester United.

Juventus, Giuntoli brucia Marotta: imminente il blitz

Il contratto di Martial scade tra 7 mesi e la dirigenza ha già fatto sapere al suo entourage di non essere interessata ad attivare l’opzione per il rinnovo annuale. Al termine del campionato andrà quindi in scena il divorzio tra le parti, con il 28enne francese che verrà lasciato libero di trovarsi una nuova sistemazione.

L’opportunità low-cost intriga Giuntoli, messosi al lavoro con l’obiettivo di progettare il sorpasso ai danni dell’Inter che, di recente, ha iniziato a tessere i primi contatti sondando la disponibilità del calciatore a trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi.

Nella rosa bianconera la punta andrebbe a prendere il posto di Arkadiusz Milik divenuto, in questi mesi, l’oggetto del desiderio di vari club francesi, spagnoli ed inglesi. Work in progress in casa Juve. Giuntoli è al lavoro per potenziare la rosa. Gli ostacoli da superare, però, sono sempre di più.