Esodo Milan, pazienza finita: via in dieci

La pazienza è terminata in casa Milan: il prossimo anno potrebbe concretizzarsi un vero esodo, a rischio dieci giocatori.

La rivoluzione ‘biblica’ in casa Milan sta per cominciare. Senza voler scomodare le Sacre Scritture, è facile parlare delle possibili partenze in casa rossonera, dopo l’eliminazione in Champions e l’andamento fallimentare di questa stagione, come di un vero e proprio esodo.

Una fuga da Milano che potrebbe riguardare non solo alcuni giocatori di ‘ripiego’, ma anche alcuni big fondamentali due anni fa per la vittoria dello storico diciannovesimo scudetto.

Se il primo candidato a lasciare l’ambiente rossonero è, senza ombra di dubbio, Stefano Pioli, l’artefice principale del tricolore di due stagioni fa, ormai condannato dai risultati ad abbandonare il Milan a giugno, se non anche prima, potrebbero essere addirittura dieci i calciatori pronti all’addio tra il mercato di gennaio e la prossima estate.

E se fino a poco tempo fa si pensava che a lasciare il progetto milanista potessero essere solo quei giocatori da tempo ai margini, o che comunque hanno già dato il meglio di sé in queste stagioni rossonere, il flop in Champions potrebbe accelerare l’addio anche di alcuni big che hanno fatto la storia recente del club, con buona pace dei tifosi che dovranno essere pronti a ripartire con un progetto profondamente rinnovato.

Milan, possono partire in dieci: tutte le cessioni possibili in casa rossonera

Partiamo dai cosiddetti esuberi, quei giocatori che al Milan hanno dato poco, o comunque meno di quanto ci si potesse attendere. Lascerà con tutta probabilità Milano, forse già a gennaio, Luka Romero, fin qui un oggetto misterioso dell’ultimo mercato. Come lui anche Marco Pellegrino, protagonista in negativo nell’unica apparizione fin qui in stagione, quella al Maradona contro il Napoli.

Più che possibile l’addio di Jovic, difficilmente confermato dopo il prestito fin qui poco redditizio di questi mesi, oltre a quello di Adli, alla ricerca di una squadra in cui possa imporsi definitivamente, e di Krunic, rimasto a Milano la scorsa estate solo per la ferma volontà di Pioli. E se Caldara, rientrato da una lunga serie di prestiti, è già oggi fuori da ogni progetto rossonero, sono pronti a lasciare Milano anche Florenzi, Kjaer e soprattutto Giroud, tre giocatori importanti, se non fondamentali, per il diciannovesimo tricolore ma in là con gli anni.

A preoccupare davvero i sostenitori del Diavolo è però la possibile cessione di uno dei big che ha fatto la storia recente del calcio milanista. La rivoluzione estiva potrebbe infatti coinvolgere almeno uno dei top player della rosa, oltre al troppo maturo Giroud. In particolare, il ‘sacrificato’ potrebbe essere uno degli idoli della tifoseria: Mike Maignan.

Rivoluzione Milan: possibile partenza per Maignan e Theo?

Il portierone francese, protagonista straordinario degli ultimi anni in rossonero, è ormai considerato da tutti uno dei migliori giocatori in Europa nel suo ruolo, e un assalto nel prossimo mercato estivo è adesso sempre più probabile. In alternativa, il club potrebbe scegliere di cedere al miglior offerente Theo Hernandez.

Il terzino francese, rivelatosi utilissimo in queste ultime gare anche come centrale difensivo nell’emergenza che sta coinvolgendo il reparto, è infatti nel mirino dei più prestigiosi club al mondo ormai da tempo, e in caso di offerta irrinunciabile, come quella arrivata lo scorso giugno per Tonali, potrebbe essere convinto dalla società a lasciare il Milan, per ricostruire completamente il progetto rossonero partendo da nuove basi e nuovi volti.