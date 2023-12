Il Borussia batte ancora il Milan: clausola pagata

Doppia beffa per il Milan che esce dalla Champions League a favore del Borussia Dortmund pronto a batterlo anche sul mercato.

Il Borussia Dortmund è pronto a battere il Milan una seconda volta e, dopo aver eliminato i rossoneri dalla Champions League, è ad un passo dal soffiargli un obiettivo di mercato.

C’è delusione in casa Milan per essere stati eliminati dal girone di Champions League anche se il successo in casa del Newcastle, arrivato in rimonta, ha regalato almeno il passaggio in Europa League agli uomini di Pioli. A festeggiare la qualificazione agli ottavi di finale invece sono stati PSG e Borussia Dortmund con i tedeschi che, grazie anche ai soldi guadagnati con l’accesso alla fase ad eliminazione diretta della competizione, sono pronti a chiudere un importante colpo di mercato.

Stando a quanto scritto da Ekrem Konur su X, il Borussia Dortmund sarebbe ad un passo dal chiudere per Serhou Guirassy, centravanti dello Stoccarda che sta lasciando tutti a bocca aperta per l’altissima media realizzativa della prima parte di stagione.

Calciomercato Milan, salta un colpo: lo prende il Borussia Dortmund

I gialloneri sarebbero disposti a pagare la clausola rescissoria che lega il centravanti allo Stoccarda, versando nelle casse del club circa 17,5 milioni di euro. Un colpo abbordabile considerato anche il valore del centravanti che finora ha messo a segno 18 reti in 14 partite ufficiali disputate tra campionato e coppa. Il classe 1996 sta stupendo tutti attirando l’attenzione di diversi club tra cui il Milan ma il Borussia Dortmund al momento appare la società in vantaggio.

La retrocessione in Europa League consentirà al Milan di poter proseguire la stagione in Europa. La vittoria giunta in rimonta in casa del Newcastle cambierà ancora una volta il mercato dei rossoneri in vista di gennaio. L’aver mantenuto le tre competizioni da disputare da qui al termine della stagione porterà il club ad intervenire per avere qualche pedina in più a disposizione per la fase decisiva dell’annata.

Resta da capire se il Milan vorrà affondare il colpo per una punta già durante la sessione di trattative invernale con molti calciatori nel mirino. Oltre a Guirassy, infatti, piace molto Jonathan David del Lille per il quale però il club francese chiede circa 40 milioni. Possibile quindi che i rossoneri rimandino ogni discorso a giugno, facendo affidamento su Jovic, apparso in crescita nelle ultime partite.