Juventus, Giuntoli prende tutti alla sprovvista: che colpo in attacco

Un vero e proprio colpo a sorpresa, quello che starebbe preparando Cristiano Giuntoli: nessuno se lo sarebbe aspettato.

Ufficialmente la Juventus era partita ad inizio stagione con l’intento di rientrare tra le prime quattro del campionato in modo da riconquistare la Champions League e stavolta giocarla. La squadra allenata da Massimiliano Allegri invece ha sconvolto i piani in Serie A e per adesso si è dimostrata capace di lottare per il titolo a distanza ravvicinatissima dalla capolista Inter. Sicuramente, però, il tecnico livornese ora attende risposte anche dalla società che a gennaio dovrà occuparsi del mercato.

In estate le cose non sono andate secondo i piani. Probabilmente infatti, è stata proprio l’esclusione dalle coppe europee con conseguente mancato ingresso nelle casse di denaro fresco, a far condurre ai bianconeri un mercato piuttosto pacato. Niente fuochi d’artificio, anzi, quasi niente acquisti con l’unica eccezione che porta il nome di Weah. Per quanto riguarda però la fase invernale, Allegri ha dimostrato di poter avere fiducia ed anche qualche “regalino” in più. A questo penserà Cristiano Giuntoli.

Giuntoli spiazza tutti! La Juve piazza il colpaccio

Le fasi che il dirigente sportivo toscano sta preparando per quanto riguarda il mercato sono in realtà due. Importante individuare subito un paio di nomi di livello da inserire in rosa, specie dopo le squalifiche di Fagioli e Pogba, ma Giuntoli si porta anche avanti col lavoro, consapevole del fatto che a giugno potrebbero partire elementi come Rabiot, Chiesa ed Iling-Junior (per lui spiragli anche a gennaio).

La priorità per ora viene data al centrocampo e quindi le ultime voci di mercato sui bianconeri potrebbero interessare proprio la prossima finestra estiva. Sembrerebbe che Giuntoli voglia mettere a segno un vero e proprio colpo a sorpresa, uno di quelli a cui ci ha abituati durante la sua avventura al Napoli. L’affare però non sarebbe low cost perché il Porto chiederebbe tra i 25 ed i 30 milioni di euro per lui: parliamo di Galeno.

A fine stagione, con diverse richieste soprattutto all’estero, potrebbe infatti lasciare spazio in rosa Arek Milik con i bianconeri che quindi andrebbero su una nuova punta. Galeno, brasiliano di 26 anni, gioca principalmente da esterno ed in questa stagione ha già messo a segno 5 reti tra Liga Portugal e Champions League, competizione in cui il suo Porto si è qualificato ai prossimi Ottavi di Finale.

L’attaccante è arrivato dal Braga nell’estate del 2022 ed ha un contratto in scadenza nel 2027. Forte sia tecnicamente che fisicamente, il ragazzo di Barra da Corda potrebbe finalmente fare il salto di qualità a fine stagione con le big sulle sue tracce. Trattare sul prezzo con il Porto però, si sa, non è mai cosa semplice.