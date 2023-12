Mbappé non è più giovane: la scelta sul futuro a fine stagione

Kylian Mbappe si trova al bivio della sua carriera. Mancano oramai pochi mesi e poi sarà chiamato a una decisione definitiva.

È scaduto il tempo in cui ci si poteva riferire a Kylian Mbappe come enfant prodige, che strabiliava gli occhi del pubblico sorpreso dall’esplosione di un simile talento. Da anni l’attaccante francese del PSG è una certezza per il calcio mondiale, una delle sue stelle più luminose.

D’altronde, a 24 anni vanta già un palmares esaltante con la vittoria del Mondiale 2018 su tutto, ma anche una UEFA Nations League sempre con la Nazionale e più campionati con la società parigina.

Ciò che gli manca è indubbiamente vincere la Champions League, tentativo reiterato da parte del PSG ormai da anni a forza di campagne di calciomercato che rinfoltiscono la squadra dei migliori giocatori. Tuttavia persino il passaggio di Leo Messi si è rivelato vano rispetto a tale ambizione.

È impossibile controllare la direzione del pallone, ma i parigini hanno comunque cercato di usare tutte le misure a loro disposizione per cercare di imporsi, fra queste confermare Kylian Mbappe in rosa, a qualsiasi costo, nonostante le allettanti e irresistibili proposte, come quella di Florentino Perez del Real Madrid. E adesso Mbappé corre il rischio di vivere un “effetto Ibrahimovic”: quello di diventare un calciatore magari anche iconico, considerato fra i più forti della sua generazione, ma senza avere mai la soddisfazione di vincere il più importante trofeo europeo. Questa è una possibilità che lo stesso Kylian sta cercando di scongiurare con tutte le sue forze.

Kylian Mbappe è diventato grande: ora deve decidere cosa fare

Come racconta ‘l’Equipe’, è tempo di una decisione per il prezioso giocatore del Parc des Princes. Il vincolo attualmente valido col PSG scadrà a giugno del 2024 e dovrà decidere se proseguire la sua avventura in patria, firmando un ulteriore rinnovo oppure cambiare società.

La posizione di Mbappe e del suo entourage al momento è chiara: tutto dipenderà dal progetto che la società gli mostrerà. Qualora dovesse optare per restare a Parigi, non vorrà firmare un biennale come l’ultima volta, bensì un prolungamento per più stagioni.

Nel frattempo alla finestra resta sempre il Real Madrid. I blancos hanno atteso la scadenza naturale del contratto di Kylian Mbappe con il PSG per provare a portarlo in Liga, giacché le cifre che richiederebbe lo sceicco parigino sarebbero fuori da ogni parametro di calciomercato.

Sono circa due stagioni che Florentino Perez attende alla porta il francese, stavolta però la società madrilena si è munita di una scadenza: la risposta da parte dell’attaccante dovrà giungere entro il prossimo 4 gennaio, altrimenti sarà considerato un no e si guarderà definitivamente altrove.