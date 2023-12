Sgarbo al Napoli: salta il rinnovo, ha già firmato altrove

Il prossimo calciomercato servirà al Napoli non solo per rinforzare la rosa di Walter Mazzarri in vista di un’intensa e complicata seconda parte di stagione, ma anche per provare a blindare i leader tecnici, e di spogliatoio, di questo gruppo per mettere così delle solide basi in vista del progetto tecnico che si inizierà in estate.

Sotto questo punto di vista Aurelio De Laurentiis ha parecchio lavoro da fare, considerato il fatto che sono diversi e tanti i rinnovi ai quali il patron azzurro starebbe lavorando. Come spesso accade in queste tipo di trattative, lungo il percorso sono state registrate alcune frizioni che potrebbero completamente stravolgere, in negativo, i piani del Napoli anche in vista della prossima estate.

Stando alle ultime notizie, infatti, uno dei pilastri della formazione azzurra avrebbe premeditato uno sgarbo ad hoc al club campione d’Italia, boicottando il suo rinnovo col Napoli per firmare con una delle rivale storiche dei partenopei in Serie A, scenario che a detta di molti sarebbe addirittura anche già successo.

Salta il rinnovo col Napoli: ADL spalle al muro, le ultime

Aurelio De Laurentiis sperava e credeva di poter mettere a disposizione del prossimo allenatore del Napoli una formazione già completa di suo e con alcuni dei campioni indiscussi di questa rosa, peccato che i piani del patron partenopeo sarebbero stati stravolti da un’ipotetico rinnovo saltato. Nonostante i tentativi di questi mesi, infatti, la stella di questo Napoli potrebbe lasciare la squadra a fine stagione a causa dell’incompatibilità di idee e visioni, soprattutto economiche, con la società.

A dirla tutta, comunque, ciò che potrebbe portare il giocatore lontano da Napoli sarebbe in realtà l’indifferenza di De Laurentiis e dirigenza ad una scadenza di contratto praticamente imminente. Si è parlato tanto in questi mesi di incontri fra le parti, quando alla fine nulla c’è stato se non qualche contatto esplorativo, comportamento che ha dato e non poco fastidio al ragazzo così come all’entourage dello stesso, che inevitabilmente si sarebbe ritrovato costretto ad iniziare a sondare diverse alternative valide per il futuro del suo assistito.

Stando dunque a quanto riportato da Il Mattino, è semplice più in bilico il rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli.

Napoli, addio Zielinski: ha già firmato altrove

Qualora dovesse davvero saltare il rinnovo col Napoli, Zielinski sarebbe un’opportunità a parametro zero che l’Inter di Simone Inzaghi non si lascerebbe scappare per nessuna ragione al mondo. Negli scorsi giorni il giornalista Fabio Santini, ai microfoni di TvPlay, ha addirittura detto che secondo lui Marotta ha già fatto firmare il polacco con i nerazzurri, ma al momento nessuna conferma è arrivata in merito a questa incredibile indiscrezione.

Occhio però, che l’Inter non sarebbe l’unica società sulle tracce di Zielinski, visto che anche Juventus e Liverpool potrebbero farci più di un pensierino.

Zielinski-Napoli, sempre più lontani: c’è però un’ultima chance

Zielinski ed il Napoli sembrerebbero essere sempre più lontani, ma c’è però un’ultima chance sulla quale si potrebbe fare appiglio per far rimanere il polacco in azzurro. CalcioNapoli 24 parla infatti di una soluzione last minute che potrebbe portare il polacco a rinnovare col Napoli qualora le altre società non offrissero più di quanto De Laurentiis al momento avrebbe messo sul tavolo. Staremo a vedere.