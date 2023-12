Rientro Retegui: Genoa costretto a tornare sul mercato

Continuano ad esserci complicazioni per quanto riguarda la situazione di Mateo Retegui, attaccante del Genoa che continua a non essere presente negli impegni di campionato del club ligure che sta valutando la possibilità di tornare sul mercato.

Il club rossoblù sta valutando seriamente la possibilità di investire nella prossima sessione di riparazione di gennaio per provare a sistemare questa situazione che ora rischia di complicare gli obiettivi stagionali.

Sono già diverse le partite dove è stato assente l’attaccante italo argentino che ora vuole provare a rimettersi al meglio per tornare nel 2024 in forma e giocarsi al meglio le proprie carte.

Genoa Juventus: Retegui ancora assente per infortunio

Non ci sarà per Genoa Juventus Mateo Retegui che sarà assente anche nella prossima partita di Serie A. Saranno quindi 6 già le assenze dell’attaccante in 16 partite di campionato. Il giocatore non riesce a dare garanzie sotto questo punto di vista e continuano ad esserci problemi fisici che lo tormentano e non riescono a dargli continuità.

Momento difficile per il calciatore che è a 3 gol in 10 presenze e non riesce a dare anche ai suoi compagni la possibilità di poter contare su di lui. Ora starà fuori ancora per un po’ di tempo perché Retegui salterà Genoa Juventus e non solo, anche in altre partite non ci sarà in campo il giocatore.

Genoa: rientro Retegui, quando torna

Mateo Retegui salta Genoa-Juventus e Gilardino non potrà averlo in campo anche nelle prossime partite. Perché il problema dell’attaccante lo costringerà a uno stop più lungo del previsto. Come svelato dal Il Secolo XIX Retegui ha rimediato una nuova lesione all’adduttore della coscia sinistra, la stessa gamba che l’ha costretto a quasi 2 mesi di stop.

Infatti, è certo che il giocatore starà fuori con Juve e Sassuolo che sono le prossime due partite prima di Natale, l’intenzione è quella di recuperarlo per Genoa-Inter di venerdì 29 dicembre, l’ultima gara del 2023.

Genoa: problemi Retegui, obiettivo Batshuayi per l’attacco

Il Genoa ha intenzione di provare a rinforzare la rosa per dare possibilità a Retegui di recuperare con calma dai continui problemi e non forzarlo a tornare in campo non al meglio della forma. Il club sta pensando di cedere Puscas che ha tanto mercato, soprattutto in Serie B e potrebbe pensare di prendere l’occasione Batshuayi.

Il Genoa sta cercando di capire come continuerà il recupero di Retegui e se potrebbero esserci nuovi problemi, per questo motivo il mercato di gennaio può essere l’occasione giusta per investire e andare a puntare su altri giocatori come Batshuayi.