Spinazzola firma a zero: ‘tradimento’ con la rivale

Leonardo Spinazzola potrebbe lasciare la Roma a parametro zero nel corso della prossima estate: firma con la rivale del club giallorosso

Quello relativo agli esterni è un problema tutt’altro che indifferente in casa Roma. I giallorossi, infatti, non hanno a disposizione un laterale in grado di fare la differenza in ogni match, una mancanza che inevitabilmente pesa parecchio anche considerando il modulo utilizzato da mister José Mourinho. Neanche a dirlo, la compagine capitolina necessita di un intervento rilevante sul fronte calciomercato.

Anche perché quasi sicuramente la Roma fra qualche mese dirà addio a Leonardo Spinazzola. Quest’ultimo, come noto, presenta un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ad oggi di rinnovo neanche l’ombra. D’altronde, le prestazioni del classe ’93 spesso e volentieri lasciano alquanto a desiderare.

Per Mourinho è lui il titolare a sinistra, ma Spinazzola non riesce ad incidere come dovrebbe all’interno del rettangolo verde di gioco. Ragion per cui i Friedkin non sembrano intenzionati a proseguire il matrimonio in argomento. Il destino, perciò, appare già segnato: a meno di sorprese, l’ex Juventus abbandonerà la nave giallorossa a parametro zero nell’estate del 2024.

Il calciatore di Foligno dovrò trovarsi una nuova sistemazione e magari alla fine si convincerà a volare in Arabia Saudita. Ma non è da escludere a priori che Spinazzola possa rimanere nel campionato di Serie A.

Spinazzola via gratis dalla Roma: l’agente lo offre anche al Napoli

Se non rinnoverà l’accordo scritto con la Roma, il suo agente Davide Lippi offrirà in giro il cartellino di Spinazzola. E attenzione, perché il noto procuratore sportivo potrebbe proporre l’acquisto del proprio assistito anche al Napoli targato Aurelio De Laurentiis. Pensando alla fascia sinistra degli azzurri e guardando in prospettiva, aumenta immediatamente il livello di preoccupazione nell’ambiente partenopeo.

In particolare, l’addio di Mario Rui – che peraltro arrivò proprio dalla Roma, come il suo possibile successore – è uno scenario da tenere in considerazione. Inoltre, Olivera tornerà da un serio infortunio e non ha mai lasciato il segno dal suo approdo nel capoluogo campano. L’idea di prendere Spinazzola a parametro zero potrebbe solleticare la fantasia di De Laurentiis, però difficilmente la società partenopea approfondirebbe i discorsi per il laterale in forza alla Roma.

L’esterno italiano raggiungerà la soglia dei 31 anni di età il prossimo 25 marzo, di conseguenza abbiamo a che fare con un giocatore maturo che in genere non rientra nei parametri battuti abitualmente dal club azzurro. Aggiungiamoci anche che Spinazzola non si è mai ripreso del tutto dal grave infortunio che gli ha impedito di terminare Euro 2021. Per questo alcune perplessità sono e saranno comunque lecite.

Perplessità che ha comunque anche la Roma, che infatti vorrebbe rimpiazzarlo con una pedina più giovane e che dia maggiori garanzie dal punto di vista psicofisico. Insomma, probabilmente non assisteremo al matrimonio tra Leonardo Spinazzola e il Napoli. Ma nel calciomercato le sorprese sono sempre dietro l’angolo.