Verdetto pesantissimo per il big: torna a marzo

Dopo la notizia dell’infortunio c’era stata grande apprensione per le tempistiche di rientro in campo: il verdetto per lui è pesantissimo.

Piove sul bagnato. Dopo avere accusato un problema fisico, il difensore era dovuto uscire dal campo durante la prima frazione dell’ultima gara di campionato. Per lui purtroppo sono lunghi i tempi di recupero. Già dalla dinamica della sostituzione infatti era sembrato che si fosse trattato di qualcosa di serio.

Il Chelsea non avrà a disposizione per tre mesi il suo difensore. Reece James ha subito, come ha scritto nelle scorse ore Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, un infortunio al ginocchio che lo lascerà lontano dai campi di gioco per almeno tre mesi. Il suo rientro dunque, secondo le più rosee previsioni, dovrebbe arrivare a marzo ma si valuterà passo passo la sua condizione nel 2024. Il blues dunque, che non navigano in classifica certo in acque tranquille, dovranno affrontare gran parte della stagione senza il suo perno, e già le cose in quel di Londra non stavano filando lisce.

Il Chelsea infatti ha perso anche l’ultima gara casalinga contro l’Everton per 2-0. Al minuto 27 era arrivata la sostituzione per James, che ha accusato un fastidio al ginocchio. Adesso è stato confermato che l’infortunio riguarda il tendine.

Inizio di stagione pessimo per il Chelsea

Unico squillo, ancora negli occhi dei tifosi di tutto il mondo, quel rocambolesco 4-4 contro il Manchester City. La stagione del Chelsea come quella passata rischia di trasformarsi in disfatta prima della fine dell’anno. Lo dicono i risultato, ancora terribili dopo il 22/23, che già aveva fatto tremare i tifosi dei blues. Al momento il Chelsea, in grave parabola discendente, si trova al 12esimo posto e ha totalizzato appena 19 punti in 16 partite giocate. Medie da retrocessione e testa della classifica distante 18 punti. Nelle ultime cinque partite, oltre al pari con il Manchester City, è arrivata appena una vittoria e ben tre sconfitte, in una stagione senza Europa che si appresta a diventare veramente cupa.

Adesso anche gli infortuni gravi come quello di James, e un po’ di sfortuna, dopo la grande confusione in ambito mercato che ha portato la società ad acquistare moltissimi giocatori e a spendere milioni e milioni di sterline ma senza i risultati sperati. Prima però di tentare di risolvere i problemi di classifica, magari attraverso un altro massiccio intervento sul calciomercato di gennaio, il Chelsea dovrà provare anche a svuotare l’infermeria.