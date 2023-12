Dall’estero: esonero già deciso, circola una voce su Guardiola sostituto

Circola una voce attorno all’arrivo di Pep Guardiola, su un esonero già deciso per i brutti risultati recenti.

Una stagione non all’altezza delle aspettative, che porterà all’addio di un tecnico, con esonero. La società in questione procederebbe verso il licenziamento del proprio allenatore, creando un vero e proprio effetto domino sul comparto allenatori.

Non è la stagione che si aspettata la società in questione ed è dall’estero che circola una voce sull’arrivo di Pep Guardiola che, a sua volta, direbbe così addio dopo i diversi anni vissuti in Premier League, sulla panchina del Manchester City.

Esonero dopo il pareggio: circola una voce dall’estero su Guardiola

Non se la sta passando benissimo al Manchester City, Pep Guardiola, che a fine stagione saluterebbe così il club, ma per scelta sua personale.

Potrebbe cercare una nuova destinazione, lì dove c’è un club che punterebbe sullo spagnolo, per dare vita ad un nuovo ciclo e di nuovo vincente, dopo le recenti deludenti prestazioni con l’allenatore in panchina, che verrebbe così esonerato.

Parliamo di Xavi Hernandez, esonerato a fine stagione dal Barcellona dopo la stagione deludente che sta vivendo in Liga. Nonostante il primato nel girone di Champions League, la situazione in classifica non è positiva, con il Girona e il Real Madrid che “rischiano” l’allungo nei primi due posti in graduatoria, non dimenticando la partita in meno dell’Atletico Madrid che segue da quarta in graduatoria, proprio la società catalana. E lo stesso Xavi potrebbe essere sostituito da Pep Guardiola, che tornerebbe così al Barcellona.

Esonero Xavi Hernandez: il Barcellona può esonerarlo subito

Il Barcellona potrebbe esonerare subito Xavi Hernandez, qualora la situazione in Catalogna dovesse precipitare, nella classifica della Liga che vede un nuovo stop per il club in Spagna. Anche questa sera, un pareggio sul campo del Valencia, che compromette così l’annata del Barcellona. Dalla Spagna, precisamente dai colleghi di Fichajes.net, si vocifera la possibilità di vedere una separazione immediata o comunque a fine stagione, nell’intenzione di andare verso una nuova scelta e un nuovo ciclo, spera vincente il Barcellona, nella prossima stagione. E sullo sfondo resta ancora vivo il sogno Guardiola, realizzabile, considerando il legame tra il tecnico spagnolo e l’ambiente catalano.

Guardiola al Barcellona: “The Last Dance” con Messi? L’ipotesi dopo l’esonero di Xavi

È legato contrattualmente all’Inter Miami, Lionel Messi, ma occhio a quello che è lo stravolgimento in panchina al Barcellona, con Xavi Hernandez esonerato e Guardiola sostituto in panchina. Dalla Spagna, infatti, circola un rumors sul possibile ritorno di Pep Guardiola in Catalogna, che riaccenderebbe così il sogno Messi, per un vero e proprio “Last Dance” con Guardiola alla guida del Barcellona, che riporterebbe così la Pulce in blaugrana.