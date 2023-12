Calciomercato Inter: il difensore arriva dalla Serie A, beffata la Juve

Con l’imminente operazione di Juan Cuadrado l’Inter ha bisogno di investire su un nuovo difensore nel prossimo calciomercato per completare il reparto arretrato di Simone Inzaghi. Di questa possibilità, comunque, se ne era iniziato a parlare già prima della decisione del colombiano di andare sotto i ferri, motivo per il quale Marotta ed Ausilio avrebbero a disposizione già una folta lista di profili fra i quali scegliere in vista di gennaio.

C’è da dire, comunque, che nel corso di queste settimane sono stati accostati all’Inter sempre gli stessi nomi, ma come suo solito fare, il Biscione ha deciso di stupire tutti virando su uno dei migliori difensore della Serie A, beffando di prepotenza la Juventus che da tempo era sulle tracce del ragazzo.

Calciomercato Inter, ecco il colpo in difesa: arriva dalla Serie A

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che con ogni probabilità a gennaio farà un nuovo difensore per sopperire alla lunga assenza di Juan Cuadrado. Le condizioni societarie ed economiche nelle quali riversa il club nerazzurro non sono delle migliori, ma Marotta ed Ausilio troveranno comunque una soluzione pur di mettere a disposizione di Simone Inzaghi il miglior roster possibile per questa imminente seconda parte di stagione.

Salvo incredibili colpi di scena, l’Inter non farà alcun investimento faraonico a gennaio, anche se per portare in nerazzurro chi vuole la dirigenza c’è bisogno di uno sforzo economico importante, che Zhang potrebbe concedere se le cose dovessero migliorare da qui a qualche settimane.

Stando dunque a quanto riportato da il The Sun, a differenza di quanto raccontato negli scorsi giorni, ad oggi sembrerebbe essere Alessandro Buongiorno il reale obiettivo dell’Inter per la difensa nel prossimo calciomercato. Sul pilastro difensivo, nonché capitano del Torino ci sarebbe però una folta concorrenza da battere, sia nazionale che internazionale, che costringe il Biscione a muoversi di conseguenza.

Inter, occhi su Buongiorno: il Torino fissa il prezzo

Con l’interesse dell’Inter, fra le altre, il Torino è immediatamente “corso ai ripari” fissando l’importante prezzo del cartellino di Alessandro Buongiorno. Stando a il The Sun, infatti, per cedere il capitano granata nel prossimo calciomercato Ubraino Cairo vorrebbe almeno 40 milioni di euro, richiesta che renderebbe ancora più complicata un’eventuale trattativa per l’Inter, che comunque avrebbe diverse alternative valide sulle quali eventualmente puntare.

Non solo, stando sempre al noto tabloid inglese, nelle scorse settimane il Torino avrebbe rifiutato un’offerta da 25 milioni di euro presentatagli per Buongiorno da un grande club italiano, il cui nome ad oggi resta ancora un mistero.

Inter, Buongiorno impossibile: concorrenza folle

Oltre alle richieste economiche del Torino che rendono complicata l’operazione, ci sarebbe anche l’ostacolo concorrenza che potrebbe presto portare l’Inter a defilarsi nella corsa ad Alessandro Buongiorno. Stando sempre a il The Sun, infatti, anche Juventus, Roma e Chelsea sarebbero sulle tracce del difensore granata, con i Blues che rappresentano essere la pretendente più valida considerato l’importante bagaglio economico a disposizione.