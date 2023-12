Juventus, colpo da 18MLN: si sblocca grazie alla cessione

Dopo la delusione di ieri sera contro il Genoa la Juventus è tornata concentrata sulla programmazione del suo prossimo calciomercato invernale, sessione nella quale Giuntoli proverà a regalare rinforzi di qualità a Massimiliano Allegri per colmare il gap, soprattutto tecnico, con l’Inter capolista.

A fronte di questo la dirigenza bianconera starebbe valutando diversi profili interessanti sui quali andare poi a puntare a gennaio, peccato che per finanziare un colpo del genere la Juventus debba prima fare una cessione, che in tutto questo sarebbe anche già stata stabilita.

Liberandosi di uno degli esuberi della formazione di Massimiliano Allegri, Giuntoli potrà finanziare l’affare da 18 milioni di euro sul quale la Juventus starebbe lavorando da settimane, se non addirittura mesi.

Calciomercato Juventus: la cessione finanzia il colpo scudetto

Importanti novità arrivano in merito al prossimo calciomercato in entrata della Juventus, che potrebbe sbloccarsi grazie ad una cessione tanto scontata quanto importante, visto che permetterebbe alla Vecchia Signora di finanziare un paio di colpi il prossimo gennaio, anche se la priorità assoluta dei bianconeri resta un centrocampista, mediano, centrale o trequartista che sia.

Non è dunque un caso che nel corso di questi mesi il taccuino di Cristiano Giuntoli si sia riempito di profili del genere, tutti interessanti quanto costosi, motivo per il quale cedere è il primo passo per regalare a Massimiliano Allegri qualche nuovo innesto. In questa Juventus, a dirla tutta, tutti però sono indispensabili, e questo inizio di stagione l’ha dimostrato, eccetto uno dei giovani talenti presenti in rosa, la cui cessione sarà decisiva per permettere alla Vecchia Signora di finanziarsi il prossimo calciomercato.

Quanto trapelato negli scorsi giorni è stato dunque confermato nelle ultimissime ore anche da calciomercato.com, che racconta per l’appunto che la Juventus a gennaio venderà Iling Junior per finanziare il colpo Georgiy Sudakov, indicato essere il profilo ideale col quale andare a completare un reparto in cerca di qualità come il centrocampo.

Sudakov per Illing Jr: la Juve pronta a fare plusvalenza

La Juventus è pronta a registrare un importante plusvalenza dalla cessione di Iling Junior, che come anticipato più volte servirà per poi finanziare il colpo Sudakov, motivo per il quale la basa d’asta fissata dalla Vecchia Signora è alta. Stando a calciomercato.com, infatti, il club bianconero valuta l’esterno inglese addirittura fra i 25 ed i 30 milioni di euro, cifra che al momento frenerebbe i club interessati (Marsiglia e Tottenham su tutti) ma che permetterebbe alla Juventus, eventualmente, di investire direttamente sul trequartista ucraino dello Shakhtar senza aspettare l’estate.

Calciomercato Juventus: fissato il prezzo del cartellino di Sudakov

La Juventus, come detto, spara alto su Iling Junior per permettersi di finanziare l’operazione Sudakov, tutt’altro che economica. Stando a dati Transfermarkt, infatti, lo Shakhtar valuterebbe il trequartista classe 2002 circa 18 milioni di euro, ma l’impressione è che ne serviranno decisamente di più soldi nel prossimo calciomercato per convincere il club di Donetsk a lasciar partire la nuova stella del calcio ucraino. Staremo a vedere.