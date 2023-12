Colpo di scena Dumfries: cifra assurda all’Inter

Un incredibile colpo di scena potrebbe portare Dumfries lontano dall’Inter: un club straniero lo punta già per gennaio

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo un ottimo inizio di stagione. I nerazzurri, oltre ad essere protagonisti sul campo, potrebbero esserlo ben presto anche in sede di mercato: un club avrebbe messo nel mirino Denzel Dumfries.

La stagione dell’olandese non era iniziata nel migliore dei modi, con l’arrivo in nerazzurro di Cuadrado che ne aveva minato la titolarità. I problemi fisici del colombiano e il buon rendimento di Dumfries, però, hanno restituito all’ex PSV Eindhoven la corsia di destra nerazzurra.

Questo potrebbe non bastare per trattenerlo a San Siro poiché la concatenazione di alcuni eventi potrebbe spingere un club a gettarsi a capofitto su di lui e tentarlo con un ingaggio maggiore di quello attualmente percepito.

Attenta Inter: un club straniero pensa a Dumfries per gennaio

Arrivato in nerazzurro nell’agosto del 2021 per rimpiazzare Hakimi, Denzel Dumfries si è progressivamente conquistato l’egemonia nella fascia destra dell’Inter. L’olandese veniva da un ottimo europeo con gli Orange e nella sua prima stagione a San Siro si è ben distinto con 5 gol e 5 assist in 33 gettoni in Serie A.

Dopo una negativa annata, però, la sua posizione all’Inter è cambiata e le voci su un suo possibile addio si sono susseguite sempre di più. Adesso, un club straniero potrebbe tornare alla carica per lui e acquistarlo nella prossima finestra invernale di mercato. Si tratta del Chelsea, club che da tempo flirta con l’olandese.

I Blues hanno messo nel mirino Dumfries già da tempo, ma adesso potrebbe essere arrivato il momento dell’affondo decisivo. Negli ultimi giorni, infatti, è stata resa nota l’entità dell’infortunio dell’esterno titolare di Pochettino: Reece James. Il calciatore cresciuto nell’academy del Chelsea ha riportato un problema al tendine del ginocchio che lo costringerà lontano dai campi di gioco per almeno tre mesi. Questo potrebbe spingere i Blues a fiondarsi su Dumfries per affiancarlo a Malo Gusto, unico laterale destro di ruolo attualmente a disposizione di Pochettino.

Strappare Dumfries all’Inter, però, non sarà semplice. I nerazzurri rimangono fermi sui 40 milioni chiesti ai vari club interessati all’olandese, mentre il Chelsea potrebbe mettere sul piatto una cifra tra i 20 e i 25 milioni. L’esito della trattativa non è, dunque, scontato e l’eventuale esposizione del calciatore verso la permanenza o l’addio potrebbe risultare decisiva.

