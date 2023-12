Inter: infortunio prima della Lazio, ecco le sue condizioni

Tegola dell’ultimo minuto per l’Inter, che ha perso per infortunio un attaccante: ecco gli ultimi aggiornamenti che arrivano da Milano.

A riportare la notizia è la redazione di Sky Sport che ha reso noto i dettagli relativi a questo infortunio. Il calciatore non è partito per Roma e non è stato convocato per la gara di Serie A Lazio inter, in programma all’Olimpico domani sera.

Simone Inzaghi non può sorridere. Nella seduta d’allenamento odierna, che ha visto il rientro in gruppo di Benjamin Pavard, il tecnico ha perso per infortunio un altro giocatore. Assenza pesantissima in vista della trasferta di Roma contro la Lazio. Si aggiunge un altro giocatore alla lista degli infortunati che comprende Juan Cuadrado, Stefan De Vrij e Denzel Dumfries.

Inter, c’è un nuovo infortunio: salta la gara contro la Lazio

Non ci sono buone notizie per l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi che, in vista della gara di campionato contro la Lazio, ha perso per infortunio un altro giocatore che non sarà a disposizione per la partita in programma domani sera allo stadio Olimpico. Ennesima tegola per l’allenatore che deve fare già i conti con le pesanti assenze di tre importanti giocatori come Cuadrado, de Vrij e Dumfries.

Dopo il passo falso di ieri della Juventus, i nerazzurri non possono sbagliare. Complice il turnover in Champions League, Inzaghi contro la sua ex squadra manderà in campo l’undici migliore anche se dovrà fare a meno di un attaccante che questa mattina ha accusato un problema fisico.

Alexis Sanchez non sarà a disposizione per Lazio Inter. Problema muscolare per l’attaccante cileno che non è partito per Roma. Buone notizie, invece, per quanto riguarda il rientro di Pavard che si è allenato in gruppo anche se non è ancora recuperato pienamente dall’infortunio al ginocchio. Il francese si accomoderà in panchina per poi subentrare, eventualmente, a gara in corso. Ecco, intanto, gli ultimi aggiornamenti riguardo le condizioni fisiche di Alexis Sanchez.

Infortunio Sanchez Inter, le ultime sul rientro

Come sta Alexis Sanchez? L’attaccante in queste ultime ore ha riportato un affaticamento muscolare. Condizioni da valutare in vista delle prossime gare di campionato. Non al meglio, Inzaghi ha preferito non rischiare e così all’Olimpico avrà a disposizione, come alternativa a Thuram e Lautaro, il solo Arnautovic che invece è a disposizione del tecnico e potrà essere utilizzato dall’allenatore a gara in corso, visto che dall’inizio partirà la collaudata coppia formata dal francese e l’argentino.