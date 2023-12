Emergenza Milan, altro infortunio muscolare: salta il Monza

La mancata qualificazione agli ottavi di Champions League brucia ancora, ma il Milan ha l’obbligo di mettere da parte quanto successo in settimana per tornare a fare risultato in Serie A, anche se Stefano Pioli sarà costretto ancora una volta a fare a meno di uno dei sui titolari, fermatosi a causa dell’ennesimo infortunio muscolare della stagione del diavolo.

C’è qualcosa che non va fra le mura di Milanello, perché questo è 31 stop stagionale di questo genere, numeri impressionanti ma soprattutto svantaggiati considerato il fatto che effettivamente Pioli non ha mai realmente avuto a disposizione la sua squadra titolare.

Ovviamente le condizioni del rossonero verranno rivalutate nelle prossime ore per capire di più su questo problema che, a prescindere dalla sua entità, non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi del Milan, considerati i precedenti.

Milan, altro titolare ko: salta il Monza

A 24 ore dalla sfida di San Siro contro il Monza è trapelata un’indiscrezione che sicuramente non ha fatto piacere ai tifosi del Milan, venuti a conoscenza dell’ennesimo infortunio stagionale. Al momento nessuna conferma diretta è arrivata da Milanello in merito a questo forfait, che alla fine potrebbe però essere confermato oggi da Stefano Pioli in conferenza stampa.

La speranza è che ovviamente qualcosa in queste ore possa essere cambiato, col rossonero addirittura recuperato, ma considerati i precedenti è sempre meglio andarci molto cauti quando si tratta di questi infortuni, visto che non ci vuole niente a prendere una ricaduta che potrebbe di conseguenza allungare gli eventuali tempi di recupero. Ovviamente nelle prossime ore le condizioni del giocatore verranno rivalutate con più meticolosità dallo staff medico del Milan, ma nonostante questo al momento parrebbe essere improbabile la presenza di questo domani pomeriggio.

Stando dunque a quanto trapelato dall’odierna rassegna stampa de La Gazzetta dello Sport, Yunus Musah potrebbe saltare Milan-Monza a causa di un infortunio muscolare che spezza l’entusiasmo dei tifosi milanisti, che speravano finalmente di poter vedere in campo un centrocampo con tutti gli elementi a disposizione della rosa contro i Bagai.

Musah salta Milan-Monza: le condizioni

L’indiscrezione trapelata questa mattina dalla rassegna stampa de la rosea ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi del Milan, visto che uno dei migliori di questo inizio di stagione, Yunus Musah, si è fermato a causa dell’ennesimo infortunio muscolare della stagione.

Ancora nulla di specifico si sa in merito alle condizioni dell’americano, che a quanto pare sarebbe stato costretto a dare forfait a causa di un affaticamento che avrebbe patito già in occasione della sfida con il Newcastle e dal quale non avrebbe ancora del tutto recuperato.

Musah out: ballottaggio per una maglia da titolare

A fronte dell’infortunio di Musah si giocheranno una maglia da titolare in Milanz-Monza Ismael Bennacer e Yacine Adli, con il primo in vantaggio sul numero 7 e che potrebbe ritrovare una maglia da titolare per la prima volta da quel maledetto derby di Champions contro l’Inter di maggio.