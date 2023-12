La partita tra Genoa e Juventus si è conclusa in parità ma non è stata semplice da gestire per l’arbitro Massa: ecco gli episodi da moviola.

Il match del ‘Ferraris’ è stato alcquanto tranquillo e ben gestito dal direttore di gara per gran parte del tempo ma ci sono stati due episodi sfuggiti al suo occhio e a quelle delle telecamere del VAR che hanno creato polveroni di polemiche tutt’ora irrosolti. Lo stesso arbitro pochi giorni fa era stato al centro di grandi dibattiti per gli episodi da moviola in Napoli Inter e ora è tornato a far parlare di sé.

Genoa Juventus è terminata in parità e certamente non ha reso felici i calciatori bianconeri che avrebbero voluto vincere per continuare la rincorsa al primo posto occupato dall’Inter.

Genoa Juventus, spuntano nuovi episodi da moviola

La partita tra Juventus e Genoa è stata abbastanza tranquilla sotto tutti i punti di vista, sia del gioco che della direzione arbitrale. Al termine del match, però, ci sono state molte polemiche per errori arbitrali di Massa e del VAR che non sono stati rivisti neppure in televisione.

Il direttore di gara è finito di nuovo al centro delle polemiche dopo l’arbitraggio di Napoli Inter che ha creato non poco caos per il primo gol dell’Inter – possibile fallo di Lautaro con una trattenuta su Lobotka – e su un calcio di rigore non assegnato agli azzurri – contatto Acerbi Osimhen -, e in termini Scudetto le sue prestazioni possono pesare.

Nella partita tra Genoa e Juve sono spuntati nuovi episodi da moviola “nascosti” alle telecamere del post gara.

Moviola Genoa Juventus: manca un rigore ai bianconeri?

La polemica maggiore in Genoa Juventus è nata per il tocco di mano di Bani in area di rigore rossoblù nel secondo tempo che non è stata considerata penalizzabile dall’arbitro Massa e dal VAR.

Il tocco con il braccio del difensore genoano sicuramente c’è stato, come hanno mostrato i replay mandati in diretta, e il mancato fischio ha fatto andare su tutte le furie tifosi e calciatori bianconeri.

Negli studi televisivi del post partita, però, hanno anche mostrato dei replay in cui si nota che il pallone finisce prima sulla gamba di Bani e poi sul braccio dello stesso calciatore e per questo il VAR potrebbe non essere potuto intervenire.

Genoa Juve, il rigore “nascosto” per i rossoblù: l’episodio

Sui social network, però, i tifosi del Genoa – e delle altre squadre italiane – hanno anche voluto mostrare delle immagini inedite di un contrasto in area di rigore della Juventus che avrebbe potuto (e dovuto, secondo i tifosi) portare a un rigore per i rossoblù.

Al minuto 22 c’è una caduta rovinosa di Cambiaso su Vasquez in area di rigore con il bianconero che trascina a terra il genoano dopo averlo colpito con il ginocchio sulla gamba. Il replay in tv è stato mostrato una sola volta ma il VAR non lo ha mai preso in considerazione, scatenando la rabbia di tantissimi tifosi.