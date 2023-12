Niente Arabia Saudita, ma è addio Roma: prendono Mourinho nel 2024

La destinazione di José Mourinho nel 2024 è stata annunciata dall’estero, ma non in Arabia Saudita.

La stagione che sta vivendo, fatta di alti e bassi con la Roma, potrebbe portare all’addio ai giallorossi per José Mourinho, tecnico che non rinnoverà a quanto pare i suoi accordi contrattuali con il club capitolino, ritrovandosi al centro dei rumors di mercato per quanto riguarda il comparto allenatori.

Secondo quando riportano dall’estero, la destinazione di Mourinho sembrerebbe non essere legata ai paesi sauditi, con l’Arabia Saudita che dovrà guardare altrove, nonostante l’alto ingaggio che propone allo Special One. Il futuro di Mourinho potrebbe sì, essere lontano dalla Roma, ma non tanto lontano dal calcio nostrano, considerando la sua permanenza in Europa anche nel 2024.

Mourinho: niente Arabia Saudita, ma è addio alla Roma

Un ingaggio superiore a quello che percepisce la Roma, c’è un club che punta forte su Mourinho per il 2024.

A riportare la notizia sono i media esteri, che hanno svelato quelle che sono le intenzioni di uno dei club che ha ben figurato nella passata stagione e che ha seria voglia di inserirsi tra le big del calcio mondiale, dopo il progressivo percorso fatto dalle posizioni di bassa classifica fino ai vertici della Premier League.

È infatti il Newcastle che ingaggerà Mourinho nel 2024. Questo, stando a quel che riferiscono i colleghi inglesi che hanno tracciato il nome dell’ex Inter come nuovo allenatore dei Magpies.

Mourinho in Premier League: saluti alla Roma, la notizia sul Newcastle

Secondo quanto riportano dalla Gran Bretagna, Mourinho sarebbe il primo nome per sostituire Howe sulla panchina del Newcastle. Per lo Special One sarebbe un ritorno in Premier League, dopo le diverse esperienze vissute in Inghilterra. Tra le ultime, quelle al Tottenham, Manchester United e Chelsea.

Sarà tra i più pagati in Premier League, considerando il blasone che ha uno come Mourinho, che darebbe così la mentalità vincente al Newcastle che è un po’ mancata proprio nel girone di Champions League che, dopo esser stato comunque a buoni livelli, è terminato con un misero quarto posto, scavalcato dal Milan nell’ultimo match decisivo.

Mourinho saluta la Roma: non rinnoverà, le ultime

Mourinho saluterà, a prescindere dal Newcastle, la Roma. Questo, stando agli aggiornamenti sulle ultime che lo riguardano perché, senza rinnovo, i giallorossi dovranno guardarsi attorno per la figura di un nuovo allenatore in Capitale. Il contratto di Mourinho termina infatti il 30 giugno 2024 e il tecnico portoghese avrebbe già fatto presente ai giallorossi che vorrà del tempo, prima di decidere cosa farne del proprio futuro.