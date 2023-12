Scatto Giuntoli: accordo con Pimenta e ‘scippo’ all’Inter

Cristiano Giuntoli al lavoro per le prossime mosse di mercato della Juventus: asse con Rafaela Pimenta per beffare l’Inter

Un passo alla volta, senza troppi scossoni, costruendo gradualmente e dalle fondamenta. Così Cristiano Giuntoli sta approcciando la sua nuova avventura alla Juventus, e non poteva essere altrimenti, dopo essere stato chiamato dai bianconeri ad avviare il nuovo ciclo tecnico dopo le burrascose vicende del recente passato.

La gestione tecnica, economica e finanziaria non ottimale del post Covid è costata carissima, come sappiamo, alla Juventus, che ora deve ripartire basandosi su nuovi presupposti. Il mantra è quello della sostenibilità e lo stesso Giuntoli lo ha ribadito pubblicamente. I primi passi da compiere erano quelli di addii importanti e di un mercato di basso profilo per far respirare il bilancio.

Obiettivo raggiunto, così come quello di mettere in piedi una rosa che fosse maggiormente adatta a recepire le indicazioni di Massimiliano Allegri. Un gruppo con decisamente meno superstar rispetto al passato, ma che pare aver ritrovato fame, rabbia agonistica e volontà comune. Ne stanno giovando anche i risultati, con una Juventus che sta provando a contendere, punto a punto, il primato all’Inter.

La Juventus sorpassa l’Inter, Giuntoli ha un piano: c’entra Rafaela Pimenta

Tutto questo potrebbe portare, nell’immediato e in prospettiva, a politiche diverse sul calciomercato e più ‘aggressive’, per far tornare un passo alla volta la Juventus protagonista anche sugli scenari europei. A gennaio, ci si attende qualche innesto per rendere la rosa più competitiva nella corsa scudetto. A giugno, con il ritorno in Champions League che appare decisamente alla portata, si potrebbe fare ancora di meglio. E proprio per questo, Giuntoli sarebbe già al lavoro con Rafaela Pimenta per un colpo attesissimo da tutto l’ambiente.

L’agente brasiliana ha, come sappiamo, la procura di tanti giocatori importanti sul panorama internazionale. E un rapporto particolare, mai come in questo momento, con il mondo Juventus, per quanto riguarda la vicenda Pogba.

Tra un mese, sapremo a quanto ammonterà la squalifica del francese per la positività al doping. Inevitabilmente, la Juventus e l’agente del giocatore dovranno a quel punto decidere che piega prenderà il rapporto contrattuale.

In quella sede, Giuntoli potrebbe approfittarne per porre le basi per un’intesa per Khephren Thuram. Il centrocampista del Nizza è ambitissimo da vari club in Europa, Inter compresa. La corsa al giocatore francese non sarà facile, ma trovando un accordo per portarlo a Torino potrebbe essere più facile spuntarla con il club della Costa Azzurra, che di certo se lo farà pagare a peso d’oro (valutazione di almeno 40 milioni di euro).