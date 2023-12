Vanno a giocare con le “big del nord”: il Napoli perde 2 protagonisti scudetto

Due calciatori che nella cavalcata tricolore hanno fatto la differenza sarebbero pronti a salutare. I dettagli.

Il Napoli di Walter Mazzarri, pur senza luccicare come un Albero di Natale, lentamente sta ritrovando la propria identità. L’erede di Rudi Garcia ha certamente ricompattato lo spogliatoio, anche se il colpo di coda per ribaltare pienamente la stagione non è ancora arrivato.

Gli azzurri vengono da un tour de force pazzesco e ora sono chiamati ad un finale di anno solare con i fiocchi. In Champions Di Lorenzo&Co battendo il Braga 2-0 sono arrivati secondi nel girone A, accedendo così agli ottavi di finale, e hanno fatto il loro dovere in una competizione comunque già fortemente indirizzata dalla gestione Garcia.

Se l’allenatore toscano ha come obiettivo qualificarsi ancora in Champions, in società le battaglie riguardano soprattutto i rinnovi e la volontà di alcuni giocatori di restare in maglia azzurra. Due elementi del centrocampo, in particolare, sembrano avere molti dubbi in tal senso.

Allarme Napoli: Zielinski verso l’Inter, la Juve su Anguissa

In estate l’addio del ds Cristiano Giuntoli ha fatto decisamente rumore. Il dirigente toscano ha accettato la corte della Juventus, firmando un triennale nel ruolo di direttore tecnico. Al suo posto, il presidente Aurelio De Laurentiis ha chiamato Mauro Meluso, ex ds dello Spezia. Proprio Giuntoli sarebbe sulle tracce di uno dei cardini del Napoli che ha vinto il terzo scudetto.

La Juventus, infatti, vuole dare forza e qualità alla sua mediana e avrebbe pensato a Franck Anguissa, 28 anni compiuti il 19 novembre, contratto in scadenza nel 2025, con opzione fino al 2027. Per lui in stagione 14 gare in A e 5 in Champions.

Pagato al Fulham circa 17 milioni, la diga del Camerun ha consentito a Luciano Spalletti di reggere l’impianto difensivo della sua creatura. Lui e Lobotka erano l’asse portante della squadra, quest’anno però Anguissa non si sta ripetendo su quei livelli. Giuntoli però lo conosce bene e facendo leva sulla volontà del ragazzo, la Vecchia Signora a giugno potrebbe sferrare un affondo importante.

Più di Anguissa, c’è un calciatore con le valigie pronte. Piotr Zielinski in estate sembrava aver trovato l’intesa per il prolungamento del contratto in scadenza 2024. Il polacco, molto legato a Napoli e apprezzato dallo spogliatoio, aveva accettato un sensibile taglio al compenso attuale da circa 4 milioni netti annui. Il trequartista però ha detto no al taglio dello stipendio attuale.

Proprio questo no avrebbe portato allo stallo che ha fatto cambiare colore alla fumata: da quasi bianca a più nera che grigia. Il numero 20, oltre che della Juventus, è diventato un obiettivo dell’Inter. Simone Inzaghi apprezza il calciatore per la sua duttilità, l’ad Beppe Marotta è bravissimo a pescare giocatori senza contratto. Il polacco appare attratto dalla prospettiva, preferirebbe l’Italia sia alla Premier sia all’Arabia Saudita. Se De Laurentiis non alza il telefono, in estate perderà a zero Zielinki, rinforzando una rivale diretta.

