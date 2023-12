Vlahovic via, Giuntoli prende il nuovo Osimhen

In caso di addio a Vlahovic, ritenuto sempre più probabile, Giuntoli è pronto a dare l’assalto al nuovo Osimhen.

Man mano che ci si avvicina all’apertura della finestra di mercato invernale le voci su un possibile addio di Dusan Vlahovic alla Juventus diventano sempre più insistenti.

I tifosi juventini stanno praticamente rivivendo lo stesso scenario di qualche mese fa: la scorsa estate l’attaccante serbo sembrava a un passo dal lasciare Torino, ma poi la cessione non si è concretizzata e l’ex viola è rimasto agli ordini di Allegri.

Dopo un inizio di stagione confortante, caratterizzato da 4 reti nelle prime 4 gare, Vlahovic è di nuovo ripiombato nell’anonimato, tra gol falliti e prestazioni al di sotto della sufficienza. Stando agli ultimi rumors provenienti da Torino sembra che la Juve si sia stufata di aspettarlo e stia già sondando il mercato per individuare il sostituto di Vlahovic.

Anche se la priorità di Giuntoli e Allegri resta un rinforzo di spessore a centrocampo, in caso di partenza di Vlahovic la Signora si lancerebbe su un attaccante della Bundesliga che sta facendo molto parlare di sé. Si tratta di Victor Boniface, bomber del Bayer Leverkusen e in questa prima parte di stagione tra i trascinatori del club allenato da Xabi Alonso.

Vlahovic ceduto, pronta l’alternativa: arriva dalla Bundesliga

Anche grazie ai gol del nigeriano classe 2000 – finora 14 centri stagionali in 20 presenze – il Bayer Leverkusen è primo in classifica in Germania e ha già ottenuto il pass per i quarti di finale di Coppa di Germania e per gli ottavi di Europa League.

Per caratteristiche fisiche – 1.90 metri di altezza, ndr – e stile di gioco Boniface ricorda molto Victor Osimhen, uno dei grandi colpi messi a segno da Giuntoli durante la sua esperienza a Napoli.

Boniface si era già messo in mostra con il Bodo Glimt e soprattutto lo scorso anno con l’Union Saint-Gilloise, la compagine belga capace di arrivare fino ai quarti di finale di Europa League. Le sue prestazioni, sempre più convincenti, gli sono valse anche la chiamata nella Nazionale nigeriana: Boniface ha esordito a settembre nel match di qualificazione alla Coppa d’Africa e ha finora collezionato 5 presenze con la Nigeria (con un gol realizzato).

L’ascesa rapida del 23enne è stata seguita con grande attenzione da Cristiano Giuntoli, che ritiene l’attaccante nigeriano il profilo ideale in caso di addio a Vlahovic. Il Bayer Leverkusen chiede almeno 40 milioni di euro per il giocatore ed è probabile che si scatenerà un’asta, dato che il bomber interessa a molti big club europei: per questo la Juve ha bisogno di vendere l’ex viola per lanciarsi su Boniface.