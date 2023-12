Campionato ‘falsato’: c’è la sentenza UFFICIALE

Arrivano novità su uno scandalo calcistico in Spagna. Il tribunale ammette le colpe, risultato falsato e protesta dei tifosi.

Dall’arrivo del VAR nei migliori campionati e nei migliori tornei calcistici, molte situazioni dubbie o al limite del regolamento si sono risolte in maniera piuttosto semplice, spesso lasciando pochi dubbi agli spettatori. Alcune volte, però, l’assistenza della tecnologia non basta, e la figura dell’arbitro rimane centrale in determinati casi, specialmente quando parte di quella tecnologia viene a mancare.

È il caso di Espanyol-Atletico Madrid, partita di Liga che venne processata dalla tifoseria per un chiaro errore del VAR, e che costò successivamente la retrocessione dell’Espanyol in Segunda Division. Nelle ultime ore è arrivata la sentenza del tribunale sportivo di Madrid sull’accaduto, con rivelazioni scioccanti per tutto l’ambiente del calcio spagnolo.

L’errore del VAR su un gol dell’Atletico Madrid ha bruciato due potenziali punti per la salvezza del secondo club di Barcellona, poi retrocesso e attualmente in Segunda Division. La ‘pietra dello scandalo’ è sta l’indecisione, e il conseguente errore, del VAR sul gol fantasma di Griezmann, con la palla che di fatto non aveva superato la linea della porta.

Il tribunale ammette l’errore: VAR ‘falsa’ la partita, proteste in Spagna

Il VAR di quella partita aveva omesso alcuni frame fondamentali per capire la posizione del pallone, dando ai giudici l’unica opzione di convalidare il gol che costò all’Espanyol due punti preziosi in chiave salvezza (la partita finì 3-3). Da lì a poco l’Espanyol è sprofondato in Segunda Division, con le immediate proteste dei tifosi riferiti alla partita incriminata.

Il tribunale sportivo di Madrid ha preso in causa l’episodio e un giudice ha confermato le colpe del VAR e la grave mancanza della classe arbitraria durante la partita. Questo episodio riporta anche all’errore del VAR durante la partita tra Juventus e Salernitana, con un fuorigioco confermato dall’arbitro con l’ausilio del VAR, che in quel caso non aveva le immagini necessarie per notare la posizione di Candreva, che teneva in gioco Milik (autore del gol annullato).

Questi errori condizionano in maniera pesante diverse partite in Europa, e i tifosi iniziano a lamentarsi animatamente del VAR e della classe arbitraria in Italia e nelle altre nazioni. Non ci sarà nessuna ripercussione dopo l’ammissione del Tribunale di Madrid, ma resta il fatto che quella partita abbia condizionato pesantemente il futuro dell’Espanyol in campionato, dato che si trattava della penultima giornata di Liga.