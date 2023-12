Secondo malore in campo: le condizioni di Tom Lockyer

Bruttissimi momenti vissuti in queste ultime ore in campo con il calciatore che è collassato durante la partita e sono stati attimi di vero terrore. Perché il momento è delicato e ora bisogna capire che scelta verrà presa.

Ora si cerca di capire cosa possa accadere in questi prossimi giorni, con il giocatore che è stato immediatamente portato in ospedale ed è lì che resterà per ancora un po’ di tempo sotto controllo.

Ci sono ora delle novità in vista anche del futuro e della possibile scelta che prenderà il giocatore con la sua famiglia. Ci sono delle novità che riguardano proprio questa vicenda che può complicare la sua carriera.

Malore in campo: le condizioni di Tom Lockyer

Bruttissima situazione che si è vissuta in campo in Inghilterra, dove, durante la partita di Premier League Bournemouth Luton è crollato al suolo il capitano della squadra ospite, Tom Lockyer per un arresto cardiaco. Immediato intervento dei medici che hanno provato a tenere in vita il giocatore con diverse manovre fino all’arrivo dell’ambulanza che ha portato immediatamente il giocatore in ospedale.

Alla fine la partita è stata interrotta e sospesa al minuto 65 e sarà ripresa in un secondo momento. Perché c’è grande apprensione per le condizioni di Tom Lockyer che è in ospedale sotto osservazione, lui che è reduce già da un problema simile dopo il malore subito in campo. Ci sono novità importanti che riguardano il futuro del calciatore.

Problema al cuore per Tom Lockyer

Il Luton e tutta la Premier League ha mostrato un segno di vicinanza per Tom Lockyer e la sua famiglia dopo il malore in campo. Adesso il giocatore dovrà stare sotto controllo e capire che fare in futuro. Perché già lo scorso maggio dopo un problema al cuore in campo Tom Lockyer si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Ecco perché ora si cerca di capire come sta e cosa può accadere.

Ritiro dal calcio per Tom Lockyer

E’ un momento complicato quello che sta vivendo Tom Lockyer e la sua famiglia. Perché per il capitano del Luton si tratta di un problema che si è già visto mesi fa. Infatti, per il calciatore è il secondo malore in campo negli ultimi 7 mesi e ora bisognerà capire che decisione si prenderà. C’è la chiara ipotesi che Tom Lockyer possa pensare al ritiro dal calcio dopo quanto accaduto in questi mesi.