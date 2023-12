Il Milan cambia idea: il vero rinforzo arriva dal Barcellona

Il Milan si affaccia sul mercato invernale. Pioli cerca un nuovo difensore, e la società pensa ad un giocatore del Barcellona. Ecco il nome!

Stefano Pioli ha bisogno di nuovi rinforzi dal mercato invernale per cercare di salire in classifica e, allo stesso tempo, tenere salda la qualificazione alla prossima Champions. Uno dei reparti su cui la società sta facendo più attenzione è quello difensivo, dove è diventato quasi obbligatorio acquistare un difensore centrale per colmare le lacune davanti a Maignan.

Sono tre i nomi nella lista dei rossoneri, tra questi anche un difensore blaugrana. La Gazzetta dello Sport ha parlato degli obiettivi in difesa del Milan, chiesti da Pioli alla società per rimediare ai tanti gol subiti in campionato e negli impegni europei. Tra possibili prestiti e offerte definitive, sono diventati tre i nomi più caldi per la difesa dei rossoneri.

In mezzo alla lista, uno dei nomi che spicca di più è quello di Clement Lenglet, difensore del Barcellona girato in prestito all’Aston Villa. Ecco come può arrivare e chi sono gli altri due difensori.

Mercato Milan, si cerca un difensore centrale: tre obiettivi, c’è anche Lenglet

Con 18 gol subiti (9 in più della Juve e 11 in più dell’Inter), il Milan ha mostrato ai tifosi diverse lacune difensive, che l’hanno portata fuori dalla corsa scudetto in questa prima metà di stagione. Dalla prossima partita partita contro il Monza potrebbero essere schierati Jan-Carlo Simic o Davide Bartesaghi, entrambi classe 2005, per far tornare Theo Hernandez alla sua posizione originale. Per rimediare alle performance altalenanti delle ultime partite, Pioli ha chiesto un difensore centrale dal mercato alla società, con diversi profili analizzati.

Il nome principale finito nei radar del Milan è quello di Clement Lenglet, difensore del Barcellona attualmente in prestito all’Aston Villa, dove sta giocando solo le partite di Conference League. Un’eventuale offerta del Milan potrebbe portare il Barcellona a richiamarlo dalla Premier League per mandarlo in Serie A. Il prezzo attuale del difensore francese, ex Siviglia e Tottenham, si aggira intorno ai 10 milioni.

Ci sono altri due difensori osservati dai rossoneri: Jakub Kiwior, ex Spezia acquistato dall’Arsenal per 25 milioni nella scorsa estate, e Benoit Badiashile, 22enne con poco spazio lasciato da Pochettino nel Chelsea.

Entrambi però richiedono un investimento più alto, sicuramente più di 20 milioni di euro, perciò anche il prestito fino a fine stagione (con eventuale diritto di riscatto) potrebbe essere un’opzione utile per non spendere troppo. La prossima sessione invernale sarà più calda del previsto per Pioli, che aspetta il nuovo rinforzo per sfidare le prime due.