Infortuni Milan: Pioli svela le condizioni dei calciatori finiti ko

Il Milan di Stefano Pioli torna a vincere e convincere e lo fa contro il Monza di Raffaele Palladino con un netto 3-0 in un periodo di polemiche.

Infortuni Milan: le condizioni, parla Pioli

Le parole di Stefano Pioli che svela le ultime sulle condizioni dei giocatori infortunati dopo Milan Genoa. Parla il tecnico dei rossoneri ai microfoni di Sky Sport di Pobega e Okafor:

“Pobega sembra un problema all’anca e bisognerà valutare, per Okafor forse un crampo da fatica secondo le prime sensazioni. Speriamo che non sia niente di così serio per entrambi i giocatori”.