Juve, assalto già iniziato: sostituirà Vlahovic

Juve, assalto già iniziato. In casa Juventus si inizia a pensare seriamente all’eventualità che Dusan Vlahovic non rimanga con i bianconeri.

Nella Juve che gira l’attacco sembra andare sempre con il freno a mano tirato. Un po’ troppo tirato, dal momento che tra Vlahovic e Chiesa hanno realizzato soltanto 10 reti in due.

Ma se l’attaccante azzurro mostra sempre una reattività, una voglia di fare ed una determinazione indiscutibili, l’attaccante serbo è spesso più abulico, fuori dal gioco ed estremamente nervoso. La conseguenza naturale è la mancanza della necessaria lucidità sotto porta. E così si possono spiegare anche i due errori dal dischetto.

In realtà non sappiamo se sia davvero così semplice spiegare il perché Vlahovic non abbia ancora mostrato, dopo quasi due anni, tutto il suo reale potenziale in maglia bianconera. Certo è che non si può dare la responsabilità al solo Massimiliano Allegri.

Il tema Vlahovic è forse il più delicato per Giuntoli e la Juventus. Un investimento importante, con un ingaggio pesante che salirà sempre più e la consapevolezza di avere tra le mani un centravanti dalle enormi potenzialità. Che però non si palesano, se non saltuariamente, in maglia bianconera. In questi casi occorre iniziare anche a valutare altre ipotesi. Quale quella di un’alternativa al classe 2000 bianconero.

Dusan Vlahovic potrebbe davvero lasciare la Juventus al termine di questa stagione? Probabile o soltanto possibile? I risultati della stagione decideranno tutto. Saranno i numeri della Juventus e, soprattutto, quelli del centravanti serbo, i giudici più imparziali e attendibili.

Nel caso di partenza del numero nove bianconero, Sportmediaset ci svela il nome di chi potrebbe sostituirlo. Victor Boniface, classe 2000, compirà 23 anni il prossimo 23 dicembre, attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen, rappresenta un profilo che è monitorato da Giuntoli.

L’attaccante nigeriano è vincolato al club tedesco con un contratto a lungo termine che scadrà soltanto nel 2028. In questa stagione ha realizzato 14 reti in 21 gare disputate nella Bundesliga. Nel caso non si tratterebbe certo di un acquisto a basso costo.

Victor Boniface è un colosso da 193 centimetri in possesso di ottime qualità tecniche. Un nuovo nome si aggiunge pertanto alla lista di Giuntoli per il ruolo di centravanti. La vicenda Vlahovic non si risolverà certo in tempi brevi e sarà l’estate a decretarne l’esito finale. E definitivo.

La Juventus spera comunque che il centravanti serbo possa sbloccarsi al più presto, per il bene della Juventus stessa e per gli obiettivi che la formazione bianconera insegue. Ed anche perché così non scende la quotazione del centravanti serbo nel caso di un’inevitabile cessione.