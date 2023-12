Juve, l’infortunio stravolge i piani: salta l’affare

Il recente infortunio registrato in casa Juventus cambia i piani di mercato bianconeri: il giocatore destinato alla partenza rimarrà.

Sarà una sessione invernale di mercato intensa per la Juventus, pronta a prendere almeno un paio di rinforzi così da accontentare Massimiliano Allegri ed aumentare le chance di vincere lo scudetto.

Diversi i profili vagliati tra cui quelli di Kalvin Phillips, Thomas Partey e Kouadio Koné. Possibile, inoltre, che il club decida di salutare qualche elemento dell’attuale gruppo per rimpolpare il budget da destinare agli acquisti. Una cessione che sembrava probabile fino a qualche giorno fa, però, è destinata a non concretizzarsi.

Parliamo di Kenan Yildiz, poco soddisfatto del poco spazio ricevuto in questa prima parte della stagione: appena 5 apparizioni in campionato, per un totale di 36 minuti vissuti all’interno del rettangolo di gioco. La sua ultima presenza risale al 28 ottobre. Da quel momento in poi non è stato più utilizzato dal tecnico bianconero. Una sequela di esclusioni che, in maniera inevitabile, hanno alimentato le voci relative ad una possibile separazione tra le parti a gennaio ed attirato le attenzioni di vari top club europei.

Per lui, ad esempio, si sono fatti avanti il Liverpool e l’Arsenal. Alla corsa, poi, si sono iscritte varie squadre della Bundesliga tra cui il Lipsia ed il Borussia Dortmund. La Juve di recente si era detta disponibile a sedersi al tavolo delle trattative e a farlo partire in presenza di un’offerta da almeno 30 milioni.

Juventus, l’infortunio cambia i piani di mercato: salta la cessione

I problemi fisici rimediati da Moise Kean, però, hanno cambiato i piani del direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed il futuro del classe 2005, ora destinato a rimanere alla corte di Allegri. Moise Kean sarà costretto a fermarsi per diverse settimane, a causa di un dolore persistente alla tibia.

Calendario alla mano, Kean salterà i prossimi match contro il Frosinone (23 dicembre), la Roma (30) e la Salernitana (4 gennaio). Il rientro potrebbe avvenire il 7 gennaio, giorno in cui è prevista la trasferta a Salerno ma tutto dipenderà dall’esito dei successivi esami a cui verrà sottoposto il giocatore. Una prolungata assenza che, di conseguenza, consentirà a Yildiz di giocare con maggiore regolarità.

La sua partenza, come detto, è stata stoppata. Resta invece quanto mai possibile quella di Samuel Iling-Junior, che ha perso da tempo lo status di intoccabile. A sinistra è stato scavalcato da Andrea Cambiaso e Filip mentre risulta fallito il tentativo, effettuato da Allegri, di riconvertirlo in una mezzala. Il prezzo esposto in vetrina ammonta a 20 milioni, con il Tottenham intenzionato a farsi avanti presto. Occhio, inoltre, al possibile addio (ma soltanto in prestito) di Dean Huijsen nel mirino del Frosinone e del Granada.