Juventus, cessione Vlahovic: il motivo è assurdo, ecco il sostituto

Dusan Vlahovic lascia la Juventus? Secondo le ultime notizie di mercato potrebbe andar via dai bianconeri. Ecco la decisione di Giuntoli riguardo il sostituto.

Giuntoli si interroga riguardo il futuro dell’attaccante della Juventus Vlahovic, alle prese con una vera e propria crisi: un solo gol nelle ultime cinque, con un rigore sbagliato. Prestazioni sottotono che dividono anche i tifosi. I numeri, fino a questo momento, sono negativi. Dopo una partenza sprint, il serbo si è fermato: 14 presenze con la Juve e solo 5 gol ed un assist. Ecco perché la cessione può cambiare gli scenari di mercato della Juve con il sostituto che è già stato individuato.

Il contratto oneroso di Vlahovic con la Juventus può bloccare l’eventuale cessione del serbo, a meno che Giuntoli non decida di svendere il giocatore. Da qui fino al 2026, i bianconeri dovranno pagare un totale di 55 milioni lordi: equivalenti ad uno stipendio annuo da circa 9 milioni netti a stagione. I malumori del ragazzo sono evidenti, ecco perché Allegri l’estate scorsa spingeva per lo scambio Vlahovic Lukaku con il Chelsea. Adesso c’è attesa di conoscere il futuro del giocatore con i suoi agenti in stretto contatto con la società per trovare una soluzione.

Calciomercato Juventus: addio Vlahovic, nome a sorpresa per sostituirlo

Valutazioni in corso da parte della società che dovrà trovare una soluzione riguardo il futuro di Vlahovic. L’attaccante paga il sistema di gioco di Allegri? I tifosi si dividono e qualcuno inizia a dare delle responsabilità anche al serbo che non ha mai brillato del tutto con la maglia della Juventus.

L’edizione odierna di Tuttosport dedica spazio proprio a questa situazione. “Vlahovic spacca la Juve! Autostima in calo, problemi fisici e ansia da prestazione: cosa succede?”, questo il titolo scelto dal quotidiano piemontese che svela anche il nome del possibile sostituto del serbo.

Nel caso in cui dovesse arrivare la cessione di Vlahovic, Giuntoli è pronto a chiudere per portare alla Juventus Zirkzee che sta impressionando a Bologna.

Calciomercato: Ferguson Zirkzee Juventus, cosa c’è di vero

Giuntoli guarda in casa Bologna per rinforzare la Juventus. I rossoblù, protagonisti di un ottimo avvio di campionato, si ritrovano in una posizione di classifica nuova e che proietta in una possibile lotta per l’Europa. Intanto, la Juve può prendere due giocatori nel prossimo calciomercato: nel mirino, per sostituire Vlahovic, c’è Zirkzee. L’attaccante, cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, sta rendendo al massimo ed è una delle rivelazioni. I bianconeri possono prenderlo insieme a Ferguson, che è un altro obiettivo per il centrocampo della Vecchia Signora. La concorrenza per entrambi è davvero alta, ecco perché la Juve dovrà accelerare già a gennaio se vorrà chiudere questa doppia operazione. Prima, però, servirà la cessione di un big come Vlahovic, che a causa delle recenti prestazioni è finito nella lista dei cedibili. Valutazioni in corso da parte di Giuntoli, che attende l’offerta giusta per il serbo prima di fiondarsi sul mercato in entrata.