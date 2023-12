Juventus, problema bomber: Giuntoli ha una soluzione per gennaio

C’è un problema gol alla Juventus: numeri negativi per Dusan Vlahovic, che è finito nel mirino dei tifosi. Ecco perché a gennaio può arrivare la svolta, c’è un nome nuovo per l’attacco della Juve.

Giuntoli ha la soluzione tra le mani, per risolvere il problema gol della Juve. Di comune accordo con Allegri, il dirigente potrebbe accelerare per l’arrivo in bianconero dell’attaccante francese.

Nuove voci di calciomercato riguardo la trattativa per l’acquisto di un altro attaccante. Emergenza gol per la Juve che in questa prima parte di stagione non ha potuto contare su Dusan Vlahovic che ha messo a segno soltanto cinque reti. Il bomber, dopo un ottimo avvio, è calato anche a causa di vari infortuni che hanno compromesso il suo rendimento. Inoltre, la scarsa fiducia e il sistema di gioco di Allegri hanno complicato le cose con il giocatore che nelle ultime cinque gare ha messo a segno solo un gol. Questi numeri faranno riflettere Giuntoli che per gennaio ha già in mente la soluzione per risolvere il problema.

Juventus: la soluzione la problema gol, Giuntoli lo prende a gennaio

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a fare il punto della situazione riguardo il futuro alla Juventus di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, che ha un contratto oneroso con la Vecchia Signora fino al 2026, è finito nel mirino della critica a causa del suo rendimento.

Il problema gol sta incidendo sulla media punti della Juventus. Finora questo problema è stato nascosto dalla solidità difensiva ma in certe occasioni c’è bisogno di maggiore peso offensivo per vincere le partite. Lo sa bene Max Allegri, che in estate avrebbe voluto portare in bianconero Lukaku. Per continuare a credere nel sogno Scudetto c’è bisogno di qualcuno in avanti.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, nel mirino di Giuntoli c’è anche Boniface del Bayer Leverkusen.

Boniface obiettivo della Juve in attacco

Valutazioni in corso in casa Juve riguardo il futuro di Dusan Vlahovic che è finito nel mirino a causa del suo rendimento. I numeri del serbo sono lontani dalle aspettative, ecco perché la società sta prendendo in considerazione l’ipotesi della cessione. In caso d’addio, Giuntoli può chiudere per portare alla Juventus Boniface del Bayern Leverkudes. I tedeschi per il cartellino del francese vogliono 40 milioni ed è per questo che la Vecchia Signora si muoverà a gennaio o a giugno solo in caso di addio di Vlahovic.