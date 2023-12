Milan, infortunio a centrocampo: 20 giorni out

Brutte notizie per quanto riguarda il Milan. A centrocampo i rossoneri hanno registrato un infortunio e per lui sono previsti una ventina di giorni di stop.

Archiviato il momento difficile, il Milan sembra aver cambiato passo e in questo finale di 2023 proverà a regalarsi dei risultati importanti anche in chiave futura.

Dall’infermeria, però, per il Milan e per Pioli non arrivano delle buone nuove. Ennesimo infortunio per i rossoneri e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Non semplice per questo 2023 visto che per lui sono previsti una ventina di giorni di stop. Una tegola in vista di un periodo che sarà fondamentale per Leao e compagni.

Milan: ancora un infortunio, Pioli non sorride

Il momento non è stato semplice per i rossoneri e Pioli è riuscito a fare un cambio di passo per salvaguardare la propria panchina. La decisione del club di non esonerarlo è stata quella giusta, ma con un nuovo periodo complicato la situazione potrebbe cambiare considerando anche quanto successo in passato. Vedremo cosa dirà il campo e quali saranno anche le scelte della dirigenza visto ma, almeno per il momento, i risultati danno serenità.

Ma, come detto in precedenza, dall’infermeria non arrivano assolutamente delle buone notizie per il Milan e per Pioli. Pobega è uscito dopo una ventina di minuti contro il Monza a causa di un infortunio muscolare. Non è assolutamente certo un suo recupero per la ultime sfide del 2023 le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Ma solitamente sono venti i giorni stop per questi problemi fisici.

Di certo questo piccolo infortunio per il centrocampista non è assolutamente una buona notizia. Il calciatore consente di far rifiatare i big e Pioli e dovrà chiedere un nuovo sacrificio. Oranon ci resta che attendere le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro e capire se l’inglese riuscirà a recuperare oppure no.

Infortunio Pobega: i tempi di recupero

In questo momento non ha la certezza dei tempi di recupero di Pobega da questo infortunio. L’intenzione in casa Milan è sicuramente quella di non rischiare per non avere una ricaduta e, di conseguenza, uno stop più lungo. A questo punto saranno i prossimi giorni a dare un quadro più chiaro anche sul rientro di un centrocampista che è fondamentale per i rossoneri.