Nuovo bomber dalla A: via libera alla cessione di Vlahovic

Dusan Vlahovic potrebbe salutare presto la Juventus che ha messo nel mirino un nuovo bomber dalla Serie A per giugno.

Contro il Genoa è arrivata un’altra prestazione deludente di Dusan Vlahovic che, eccezion fatta per la partita contro l’Inter in cui è andato in rete, sta facendo fatica a rendersi decisivo nella squadra bianconera.

Il calcio di rigore lasciato a Federico Chiesa nella sfida contro il Genoa è stato un altro segnale di come Vlahovic in questo momento non si senta al meglio della sua condizione: il centravanti serbo ha inanellato diverse prestazioni negative in questo campionato nonostante l’ottimo andamento della Juventus di Allegri. Cinque reti segnate finora in campionato ma anche tante prestazioni deludenti che stanno portando i bianconeri a valutarne la cessione al termine della stagione.

L’intenzione della Juventus appare essere quella di cedere la punta al termine del campionato per poi puntare sull’acquisto di Joshua Zirkzee, centravanti olandese che sta facendo benissimo agli ordini di Thiago Motta con la maglia del Bologna.

Calciomercato Juventus, il sostituto di Vlahovic arriva dalla Serie A

La valutazione che la Juventus fa di Vlahovic è di circa 70 milioni di euro anche se al momento appare difficile che ci sia un club disposto a versare una cifra del genere nelle casse dei bianconeri per assicurarsi l’ex Fiorentina. Il rendimento deludente delle ultime settimane sta facendo abbassare la valutazione della punta serba con la Juve che spera di rivalutarne il cartellino in vista della seconda parte di stagione quando entrerà in scena anche la Coppa Italia oltre al campionato.

Durante la scorsa estate prima il Tottenham e poi il Chelsea presero informazioni sul classe 2000 che ha un contratto con i bianconeri fino al giugno del 2026. La stessa situazione contrattuale del centravanti impone di fatto alla Juve di valutarne seriamente la cessione durante la prossima estate per non ritrovarsi poi con l’attaccante ad un anno dalla scadenza del contratto nel 2025 e doverne, per forza di cose, svalutarne il prezzo.

Per quello che riguarda Zirkzee, al momento, la valutazione che ne fa il Bologna è di circa 40 milioni di euro. Un prezzo che rischia però di salire nel caso in cui l’olandese dovesse continuare a fornire prestazioni di altissimo livello come quelle messe in mostra in questa prima parte di stagione. Quello che è certo è che i rossoblu non hanno intenzione di cederlo a stagione in corso, valutandone una partenza solo a giugno.