Pioli dimentica subito il Milan: firma con l’altra big

Pioli è destinato a lasciare la panchina del Milan entro la fine della stagione in corso: il tecnico emiliano può firmare con l’altra big

Stefano Pioli per adesso salva la panchina. È questo il resoconto della sfida che ha visto affrontarsi faccia a faccia Milan e Newcastle. I rossoneri hanno vinto di misura e per poco non sono riusciti a raggiungere gli ottavi di finale di Champions.

Rafael Leao e compagni proseguiranno la loro avventura in Europa League, una competizione dove potrebbero anche trionfare. Al momento, dunque, Pioli resta sicuramente l’allenatore del Milan, ma il futuro è alquanto incerto. Ormai il trainer emiliano non gode più della fiducia dell’ambiente rossonero, tant’è che in parecchi sono convinti che sia di fatto terminato un ciclo.

La squadra fatica a seguire le sue indicazioni e anche dal punto di vista della comunicazione l’ex Lazio lascia a desiderare. Il cammino in campionato appare compromesso, inoltre le problematiche inerenti al fronte infortuni complicano ulteriormente le cose. Sarebbe giusto mettere in atto un ribaltone in panchina? La risposta probabilmente è sì. Difatti, a meno di sorprese, le strade del Milan e di Pioli si divideranno, è soltanto questione di tempo.

Pioli-Milan, il destino è segnato: prende quota l’ipotesi Napoli

Entro la fine della stagione in corso il tecnico classe ’65 dirà addio alla panchina rossonera, per poi magari intraprendere presto una nuova avventura. A tal proposito, non è da escludere a priori che un’altra big italiana possa convincersi a puntare su di lui. Il riferimento, entrando più nello specifico, è al Napoli targato Aurelio De Laurentiis. Il patron del club campano ha deciso di affidare l’incarico a Walter Mazzarri, dopo il rifiuto da parte di Antonio Conte.

Ma il mister toscano è sostanzialmente un traghettatore, perciò difficilmente verrà confermato dalla società partenopea. Ecco che uno come Pioli potrebbe stuzzicare la fantasia degli azzurri. Il profilo, d’altronde, sembra perfetto per il Napoli. L’allenatore in forza al Milan è un aziendalista che non esercita troppe pressioni sul club in ambito di calciomercato.

Aggiungiamo che lo stipendio di Pioli non è molto elevato, al contrario di quello che vorrebbe Conte per esempio. L’esperienza di certo non gli manca, in più le caratteristiche della rosa partenopea potrebbero adattarsi bene alle sue idee calcistiche.

Dunque, l’attuale guida tecnica rossonera potrebbe rappresentare la scelta ideale per provare a ripartire nel migliore dei modi, lasciandosi alle spalle lo storico Scudetto conquistato qualche mese fa. Il matrimonio è possibile, di conseguenza la pista andrà monitorata con attenzione. Ora siamo nel campo delle ipotesi, ma più avanti tale scenario potrebbe tramutarsi in qualcosa di più concreto. Staremo a vedere.