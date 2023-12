Ritorno clamoroso: il club è sotto choc!

Sarebbe uno degli affari di calciomercato più clamorosi in assoluto, eppure il club ci sta provando: c’è grande attesa per gli accadimenti possibili.

C’è solo un modo per sopperire a una gigante delusione, che in pochi giorni ha spazzato via l’entusiasmo che ha sempre circondato il club: riportare a casa uno dei suoi principali idoli. Nonostante le difficoltà e gli ostacoli economici, la società intende provarci per soddisfare i tifosi e ricucire il rapporto, oltre al desiderio di una svolta grazie al campione internazionale.

Il club in considerazione è il Santos, da poco retrocesso per la prima volta nella sua storia. Il sogno lo coltiva da tempo e spesso rimbalza sui media la notizia, ma stavolta potrebbe essere uno scenario più concreto: i brasiliani cercheranno di riportare in patria Neymar. Il neo presidente Marcelo Teixeira starebbe lavorando dietro le quinte a una trattativa senza precedenti con una sola certezza, resa pubblica tempo fa.

Dopo che il club ha deciso di ritirare la 10 in Serie B per rispetto al ricordo di Pelé, pare che lo stesso Neymar abbia contattato la dirigenza dicendo: “Fai lo stesso col mio 11, fin quando non tornerò”. Una promessa? Così l’ha interpretata il presidente, che ha raccontato l’aneddoto alla stampa, concludendo: “L’11 aspetterà anche il ritorno del nostro giocatore stellare”.

Il Santos ci crede: cercherà di riportare a casa Neymar

Ad oggi Neymar è un giocatore dell’Al-Hilal, legato ai sauditi da un contratto fino al 2025 con un contratto da circa 200 milioni di euro. Un’enormità che nessun’altra società può raggiungere, nemmeno il Santos. Quindi, l’idea non è di certo quella di negoziare con gli arabi, bensì attendere con pazienza che il brasiliano concluda la sua esperienza e sia contrattualmente libero.

Nel frattempo, il Santos s’impegnerà per tornare fin da subito in Serie A e poter riaccogliere nelle giuste condizioni l’11 più importante nella storia del club e perciò mantiene stretti i contatti con il giocatore.

Pare infatti – secondo quanto raccontato da ‘GloboEsporte’- che il presidente Marcelo Teixeira negli scorsi giorni abbia fatto visita a la famiglia di Neymar, anche perché a gestirne gli affari è il padre. E infatti il numero uno del Santos ha confermato dei discorsi avviati: “Abbiamo rapporti con Neymar, sia padre che figlio. Il padre decide della carriera di suo figlio e anche gli affari delle sue attività, perciò abbiamo chiacchierato con lui”.

Le negoziazioni sono ufficialmente cominciate, anche perché per rimpatriare Neymar, il Santos avrà bisogno di adeguati partner commerciali per corrispondere ai canoni economici del brasiliano. Per il club del Peixe sarebbe non soltanto riabbracciare uno dei suoi figli ma al contempo estendere l’importanza del marchio Santos nel mondo.