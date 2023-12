Soffiata Juve: lo scippo al Napoli è doppio

La trama bianconera è da horror per i tifosi azzurri. L’agente ne è sicuro: Giuntoli punta ad un duplice colpo di mercato

Quando ormai siamo giunti nel vivo della stagione, alcuni club cominciano già a guardare a quella che verrà tessendo la propria tela in ambito calciomercato. È il caso della Juventus che, complice l’assenza dalla coppe, ha l’opportunità di programmare il futuro in tutta tranquillità.

Il ‘nuovo’ direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, ha le idee chiare su ciò che serve per migliorare l’organico bianconero: due centrocampisti di qualità. Entrambi giocano nel Napoli, la squadra per cui ha lavorato fino a poco tempo fa.

Il primo è Piotr Zielinski, il quale ancora deve trovare con il club azzurro un accordo per il rinnovo del contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. Dell’interessamento della Juventus per il polacco se ne parla da diverse settimane, e forse a gennaio potrebbe anche arrivare la firma. Il secondo, invece, a differenza dell’ex Empoli, è una “new entry” nei radar della Vecchia Signora.

Juve, non solo Zielinski: Giuntoli punta al doppio colpo

Ci riferiamo a Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunense arrivato a Napoli nell’estate 2021 e diventato, sin da subito, uno dei pilastri della mediana azzurra. Fu proprio Giuntoli a volerlo fortemente all’ombra del Vesuvio, nonostante il calciatore fosse reduce da un paio di annate al di sotto delle aspettative.

Adesso, il dirigente toscano vorrebbe portarlo in Piemonte per dare una marcia in più alla squadra attualmente guidata da Massimiliano Allegri. Ne è convinto un addetto ai lavori che di mercato un po’ se ne intende: Paolo Palermo, agente FIFA e procuratore.

Il noto operatore di mercato si è soffermato sull’argomento ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la rete’, confermando in toto quanto vi abbiamo scritto poc’anzi. “Io penso che a breve avremo anche un mezzo problema Anguissa, ho avuto una soffiata sulla Juve che lo sta corteggiando“, ha detto Palermo analizzando la situazione in casa Napoli.

Una frase che non lascia spazio all’interpretazione: vedremo se il flirt andrà avanti fino a raggiungere lo status di trattativa o se Giuntoli sarà costretto ad arretrare dinanzi alle pretese di Aurelio De Laurentiis. Perché certo è che il patron azzurro non vuole fare sconti ai rivali della Juventus e all’uomo che l’ha ‘tradito’ appena qualche mese fa.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI