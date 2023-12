Minuto di silenzio per l’ex Napoli: sui maxi-schermi appare questa immagine – FOTO

Nel nord-Italia, precisamente nel match che si disputa in Serie A quest’oggi, è apparsa un’immagine che ha presto fatto il giro del web.

Era il momento per ricordare la leggenda del calcio italiano ed ex Napoli, scomparso nei giorni scorsi e che ha destabilizzato l’ambiente napoletano e italiano perché l’ex calciatore e leggenda del club, sia in campo che da dirigente, ci ha lasciati all’età di 80 anni.

Dalla Lega Serie A, per questo week-end, è stato disposto il minuto di silenzio su ogni campo e in occasione di Udinese-Sassuolo all’Udinese Arena, è venuta fuori una “gaffe” incredibile, con un’immagine diversa apparsa sui maxi-schermi.

Napoli, la leggenda “mal ricordata” a Udine: hanno sbagliato foto

Non è piaciuto all’ambiente napoletano quanto accaduto, sui social sono accorsi diversi tifosi definendo “ignoranti” in diversi post pubblicati sul social X, quelli che a Udine hanno proposto un’immagine diversa da quella del compianto Antonio Juliano.

Dietro a Maradona e a pochi altri nelle glorie del club, per quanto riguarda la storia fatta in azzurro da “Totonno”, con più di 500 presenze in maglia partenopea e terzo della classifica all-time di calciatori presenti in campo. A sua difesa sono intervenuti, appunto, i diversi tifosi sui social che hanno fatto notare la “gaffe” in Udinese-Sassuolo.

Un’altra leggenda del calcio italiano è stata mostrata sui maxi-schermi, con chi ha probabilmente confuso Pulici con l’appena scomparso “Totonno” Juliano, riproducendo la sua foto sui maxi-schermi, nel corso del minuto di silenzio per il lutto in Serie A.

Pulici al posto di Juliano: l’immagine apparsa sui maxi-schermi

Un’altra immagine proposta sui maxi-schermi dell’Udinese Arena, nel corso dei minuti che hanno anticipato la sfida tra Udinese e Sassuolo, match di quest’oggi alle 15 in Serie A, valevole per la sedicesima giornata. In questa giornata di campionato infatti, su tutti i campi di Serie A e non solo, è stato disposto il minuto di silenzio, in memoria dello scomparso Juliano. Peccato che all’Udinese Arena, dalla foto che si vede di seguito, è stata proposta una foto di Paolo Pulici, altra leggenda del calcio italiano ed ex Udinese, Fiorentina e Torino, che per fortuna però è vivo e vegeto.

Chi era Totonno Juliano: il compianto leggendario giocatore del Napoli

Portò Krol e Maradona al Napoli da dirigente e questo pare possa bastare, per dare merito alla grandezza di “Totonno” Juliano. Ma tra i migliori giocatori della storia del Napoli compare anche il suo nome, l’ex capitano del Napoli che ancora oggi è tra i top tre calciatori dell’intera storia azzurra ad aver indossato la maglia dei partenopei.