Esonero e allenamento a porte chiuse: pronto De Rossi in Serie A

Pronto Daniele De Rossi a sostituire il tecnico in Serie A, qualora dovesse scattare l’esonero dopo questo week-end di campionato.

La società in questione ha annunciato che i propri allenamenti saranno vissuti a porte chiuse, in una situazione complessa che sta vivendo ora il club, dopo una nuova sconfitta emersa in giornata.

Un brutto risultato e una situazione di classifica non facile quella che sta vivendo la squadra in Serie A, che è finita lontano delle posizioni che pensava di poter ottenere fino a questo momento nel campionato italiano. Domani si allenerà a porte chiuse e sembrano essere ore di valutazioni sull’esonero in Serie A, che potrebbe consumarsi nel corso della settimana che è alle porte.

Esonero in Serie A: allenamento a porte chiuse, valutazioni in corso

Valutazioni in corso sul potenziale esonero in Serie A che riguarda uno degli allenatori che, fino a questo momento, ha convinto per gioco ma non per i risultati.

Ha giocato benissimo, ma sprecando diverse occasioni nel match perso in Serie A che complica e non di poco la situazione in classifica del club che è partito, in estate, con l’obiettivo di una salvezza tranquilla.

Una salvezza che infatti, fino a questo momento, rischia di non esser trovata. E prima che la situazione possa precipitare, con due scontri diretti prima della fine dell’anno, l’Hellas Verona potrebbe procedere con l’esonero di Baroni.

Hellas Verona: esonero Baroni, la notizia su De Rossi

La notizia su Daniele De Rossi come sostituto all’Hellas Verona, in caso di esonero per Baroni, circola da un po’ di tempo. Quest’oggi la decisione da parte del club scaligero che ha deciso di compattarsi a Verona, nell’allenamento che si terrà a porte chiuse, all’indomani della sconfitta contro la Fiorentina, si può dire immeritata per quanto è stato espresso in campo dalla squadra allenata – almeno fino a questa sfida – da Baroni. Scelta in panchina che potrebbe infatti vedere l’esonero per Baroni, dopo alcuni rumors che erano circolati su di lui.

Ultime su De Rossi: pronto il grande salto in Serie A, c’è il Verona

C’è l’Hellas Verona, dopo l’esperienza alla SPAL, per Daniele De Rossi. Per la leggenda della Roma, ex calciatore del club capitolino, ci sarebbe infatti la prima vera occasione da allenatore in Serie A, dopo aver visto diversi dei suoi ex compagni di squadra del Mondiale 2006, figurare tra i tecnici che siedono sulle importanti panchine di Serie A e non solo.