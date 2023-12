Assist Milan a Mourinho: sigillo bianconero

Il Milan potrebbe aver fatto indirettamente un favore a José Mourinho in vista della prossima stagione con un importante risultato.

Il calciomercato, si sa, spesso è fatto da incastri inaspettati e risultati a sorpresa che possono cambiare i destini di giocatori ed allenatori. Mercoledì scorso il Milan ha ottenuto un’importante vittoria in casa del Newcastle che ha consentito ai rossoneri di andare avanti in Europa seppur retrocedendo in Europa League.

Un risultato che ha consolidato la panchina di Stefano Pioli che sarebbe stato a forte rischio nel caso in cui i rossoneri non fossero riusciti a centrare il successo in terra inglese. Chi è a rischio ora sembra essere il tecnico del Newcastle, Howe, che è uscito con la sua squadra da tutte le competizioni europee.

Nonostante si parli di possibile rinnovo con la Roma, per José Mourinho questa potrebbe essere l’ultima stagione in Italia. Sulle tracce del portoghese ci sarebbe proprio il Newcastle, al momento non soddisfatto delle prestazioni della squadra bianconera in questa prima parte della stagione.

Calciomercato, il Milan aiuta Mourinho: nuova panchina per il portoghese

La dirigenza del club inglese infatti starebbe pensando ad un cambio in vista del prossimo campionato cercando un tecnico di livello internazionale che possa portare la squadra ad un definitivo salto di qualità in ottica futura.

Proprio José Mourinho appare uno dei nomi più caldi per la panchina dei Magpies, pronti a dare l’assalto all’ex Roma e Real Madrid provando a convincerlo a tornare in Premier League per guidare la quarta squadra inglese della sua carriera dopo Chelsea, Manchester United e Tottenham.

L’eliminazione da tutte le coppe europee può quindi costare caro ad Howeche però con ogni probabilità arriverà fino al termine del campionato in corso a meno di clamorosi crolli in classifica. Al momento i bianconeri navigano in una posizione di classifica che consentirebbe loro la qualificazione alla prossima Europa League ma la zona Champions League appare lontana e la concorrenza molto agguerrita.

Un assist involontario quindi quello del Milan nei confronti di Mourinhoche potrebbe salutare la capitale al termine della stagione corrente, non prima però di aver dato l’assalto all’Europa League, trofeo sfumato lo scorso maggio nella finale contro il Siviglia. Una competizione che alla ripresa vedrà tra le protagoniste proprio il Milan, deciso ad arrivare in fondo al torneo una volta retrocesso dalla Champions League.