Attacco pesantissimo a Inzaghi: “Non ha fatto nulla”

Un ex allenatore dell’Inter si è reso protagonista di un pesantissimo attacco nei confronti di mister Simone Inzaghi durante un’intervista

L’Inter vuole dominare il campionato e raggiungere nuovamente la finale di Champions League. D’altronde, la rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi consente di alzare l’asticella puntando a traguardi prestigiosi.

L’obiettivo primario, come noto, è la conquista dello Scudetto, con i nerazzurri che potrebbero pure riuscire a trionfare con qualche giornata d’anticipo rispetto all’ultima partita di Serie A. Tolta la parentesi negativa inerente al pareggio messo a referto contro la Real Sociedad, il team lombardo sta girando nel verso giusto. E buona parte del merito, in tal senso, spetta proprio ad Inzaghi. Quest’ultimo si è ormai consacrato a livelli elevati, anche se gli manca il principale trofeo nazionale per togliere qualsiasi dubbio.

L’allenatore ex Lazio è cresciuto sotto tutti i punti di vista negli ultimi anni: dalla comunicazione alla lettura delle partite, passando per la gestione della squadra a 360 gradi. Inzaghi è molto preparato dal punto di vista tattico, sa come sfruttare nel migliore dei modi le caratteristiche dei propri calciatori. Aggiungiamo che la ‘Beneamata’ esprime un calcio davvero entusiasmante.

Una proposta di gioco che fa divertire i protagonisti in campo e chi li osserva all’opera all’interno del rettangolo verde di gioco. Inzaghi, inoltre, vanta pure un buon intuito, il riferimento in tal senso è soprattutto a Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è stato spostato in cabina di regia e da quel momento la musica è decisamente cambiata.

Inter, Orrico critica Inzaghi: “Niente di straordinario”

Oggi l’ex Milan rappresenta un elemento imprescindibile nello scacchiere del trainer di Piacenza, così come Marcus Thuram. Il mister classe ’76 ha dato subito fiducia all’attaccante francese, sebbene il figlio di Lilian arrivasse da un realtà completamente diversa.

Tra l’altro, Thuram non è un vero e proprio centravanti, ma Inzaghi ha capito come sfruttarlo alla grande in coppia con capitan Lautaro Martinez. Insomma, l’allenatore nerazzurro oggettivamente sta portando avanti un ottimo lavoro, però c’è chi preferisce comunque non esaltarlo.

In particolare, l’ex tecnico dell’Inter Corrado Orrico ha analizzato la situazione in un’intervista ai microfoni di ‘TvPlay’, lanciando una frecciata a Simone Inzaghi. “L’Inter è nettamente più forte rispetto alle altre squadre. Inzaghi non ha fatto cose straordinarie“, ha dichiarato Orrico.

Chiaro il suo pensiero: sul fronte Inzaghi è bene mantenere il più possibile un giudizio equilibrato per adesso. Ad ogni modo, indubbiamente l’allenatore 47enne presenta delle doti fuori dal comune e non è affatto da escludere che qualche big europea provi a prenderlo in futuro. Tutto lascia supporre che Inzaghi sia destinato a vivere una carriera fantastica. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.