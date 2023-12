Tentativo per Dybala: via dalla Roma, destinazione a sorpresa in Serie A

Un tentativo concreto quello che riguarda un club di Serie A per portare Paulo Dybala al club nel prossimo calciomercato.

Né all’Inter né al Napoli o alle big di Serie A che hanno provato a prenderlo ancor prima che raggiungesse il club capitolino ma, senza Mourinho e senza un futuro roseo alla Roma, la Joya potrebbe salutare per una nuova esperienza in Italia.

C’è un club che sta crescendo negli ultimi anni, per il progetto vincente che sta mettendo in piedi il presidente stesso, che non è nuovo a colpi importanti per il club. Con l’Europa alle porte, considerando il piazzamento in classifica, occhio alla destinazione a sorpresa nel 2024 per Paulo Dybala.

Calciomercato: addio Roma, svelata la possibile nuova squadra in Serie A

L’addio di Dybala è cosa concreta, può consumarsi a fine stagione perché la situazione in giallorosso non sembra sorridere né a lui, né al club stesso della Roma, che si trova in una situazione di classifica molto complessa.

In futuro potrebbe salutare la Roma e nel 2024 i giallorossi potrebbero trovarsi di fronte alla rivoluzione che non riguarderà soltanto la panchina, con l’addio di Mourinho, ma anche al taglio dei diversi tesserati nell’organico dell’allenatore che si siederà sulla panchina della Roma.

Dopo aver fatto impazzire letteralmente i suoi tifosi in Capitale, nella prossima stagione Paulo Dybala potrebbe vestire la maglia di una rivale in Serie A, salutando così la Roma. C’è stato un retroscena su un’operazione non concretizzata nel 2022, ma in futuro potrebbe riproporsi l’ipotesi che vede Dybala come principale colpo di un club ai vertici in Serie A.

Mercato Roma: addio Dybala e permanenza in Italia

Secondo quanto è stato riportato in serata dai colleghi di Tuttomercatoweb, in merito alle notizie che riguardano il futuro di Paulo Dybala, l’addio ai giallorossi è possibile a fine stagione. E sarebbe, lo stesso talento argentino, tra i potenziali obiettivi di uno dei club che sta crescendo nel suo progetto, in cima ai top club di Serie A. A prendere Dybala, infatti, potrebbe essere la Fiorentina, club che nel 2022 aveva già provato a fare un tentativo per portare la Joya nella realtà gigliata.

Ultime Fiorentina: Dybala è possibile, l’annuncio sul futuro

La crescita della Fiorentina passerà da grandi colpi come quello legato a Paulo Dybala. Alle spalle di Nzola, di Beltran o di chi ci sarà nel ruolo da titolare come punta del club allenato da Vincenzo Italiano, potrebbe vedersi un calciatore da quelle caratteristiche. E con il Viola Park si è già dato un segnale importante sulla direzione che vuole prendere Rocco Commisso per il domani della Fiorentina che potrebbe infatti vedere Dybala sposare il progetto dei viola, così come altri grandi calciatori della Serie A.