Calciomercato: stanno prendendo Van de Beek, beffata la Juve

In sede di calciomercato arriva la notizia che spiazza tutti. Donny van de Beek, da tempo nel mirino della Juventus per rinforzare il centrocampo, è pronto a firmare con un’altra squadra. Il giocatore si prepara a salutare il Manchester United e ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Ci si aspettava sicuramente di più dalla carriera del centrocampista olandese, che invece con il passaggio al Manchester United è un po’ scomparso dai radar, come si suol dire. Ha infatti, negli ultimi tre anni, trovato spazio con il contagocce, come si suol dire, a prescindere da chi fosse il tecnico in panchina. A lungo è stato corteggiato dalla Juventus, che negli ultimi mesi aveva manifestato interesse tanto nei confronti di van de Beek quanto di Jadon Sancho, entrambi al passo d’addio con i Red Devils. L’ex Ajax, però, andrà via dall’Inghilterra ma non per approdare in bianconera. Beffa, in tal senso, per Cristiano Giuntoli.

Calciomercato: l’olandese saluta il Manchester United

La trattativa per il suo addio allo United è stata praticamente condotta in porto già ora e si attende solo l’apertura della sessione per definirla ed ufficializzarla. Niente da fare, dunque, per la Juventus, che dovrà cercare altrove.

Stando a quanto raccontato dai media inglesi, Donny van de Beek è pronto a diventare un nuovo calciatore dell’Eintracht Francoforte. Per lui si parlava a lungo di un prestito, ma c’è una novità. I tedeschi sono pronti a tesserarlo a titolo definitivo, riconoscendo per il centrocampista al Manchester United una cifra pari a 15 milioni di euro.

Eintracht vicino a van de Beek, beffata la Juventus

Acquistato praticamente a peso d’oro dal Manchester United dall’Ajax, il centrocampista olandese non ha praticamente mai trovato spazio. Chiuso, infatti, dalla presenza di Bruno Fernandes praticamente nello stesso ruolo, da tempo è al passo d’addio. La Juventus lo ha seguito a lungo visto che servirebbe un calciatore in grado di legare i reparti, come si suol dire. Adesso l’Eintracht Francoforte ha deciso di puntare con decisione su di lui ed in tal senso si tratta di un investimento importante. Arriva, infatti, a titolo definitivo e non con la formula del prestito, come si è a lungo vociferato. Insomma, la prossima tappa di van de Beek non saranno la Juve e la Serie A.