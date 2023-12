Milan ribaltato: ritorno clamoroso

Nuovo colpo di scena in casa Milan per quello che riguarda il mercato di gennaio con un ritorno in vista che lascia di sasso.

Novità a sorpresa in ottica mercato per quello che riguarda il Milan che è molto attivo sulle trattative per cercare rinforzi per la propria retroguardia, visti i tanti problemi affrontati negli ultimi tempi dai ragazzi in rossonero.

I molti infortuni che hanno colpito la rosa di Stefano Pioli hanno lasciato il tecnico rossonero con le scelte contate in difesa. Il rientro di Kjaer dà respiro alla squadra che però deve fare i conti con le assenze di Thiaw, Kalulu e Pellegrino. Infortuni che hanno condizionato le ultime settimane della squadra rossonera, in grande difficoltà nelle scelte. Una notizia cambia le prospettive dei rossoneri in ottica futura con un ritorno in vista per quello che riguarda il mese di gennaio.

Stando a quanto affermato da Ekrem Konur su X, il Milan rischia di veder saltare l’obiettivo Lenglet perché il francese potrebbe far ritorno al Siviglia. Il difensore piace molto ai rossoneri ma gli andalusi vorrebbero riportarlo in Spagna dove si è trovato molto bene in passato.

Calciomercato Milan, un ritorno cambia i piani del Milan

Clement Lenglet in questo momento è in prestito all’Aston Villa ma il suo futuro appare lontano dalla Premier League. Il difensore francese classe 1995 è un obiettivo di diverse squadre considerato il fatto che i Villans non sembrano intenzionati a riscattarne il cartellino in vista della prossima estate e sarebbero pronti a lasciarlo partire a patto che riescano a trovare un sostituto per la seconda parte di campionato.

In questo momento però i rossoneri sembrano essere in ritardo rispetto al Siviglia che starebbe intensificando i contatti con il Barcellona, pronto a dare l’ok per il passaggio del calciatore agli andalusi a titolo definitivo. Il Milan dovrà quindi guardarsi intorno per trovare delle alternative e ci sono già diversi nomi sul taccuino di Moncada e Furlani. Uno di questi è quello di Jakub Kiwior, difensore polacco che potrebbe lasciare l’Arsenal in vista di gennaio.

Un’altra possibilità per la difesa del Milan è quella di riportare in rossonero Matteo Gabbia. Il centrale classe 1999 è passato in estate in prestito al Villarreal e potrebbe essere richiamato alla base per completare il reparto. Il giocatore è in prestito secco al club spagnolo dove sta giocando con continuità trovando i minuti che non aveva avuto nelle ultime stagioni in rossonero.